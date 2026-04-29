A Acusis disponibiliza o dispositivo de tratamento do zumbido Lenire em 8 cidades espalhadas por todo o país

A procura por opções comprovadas de tratamento do zumbido está a aumentar devido à prevalência do zumbido em Portugal, que é superior à média.

O dispositivo de tratamento do zumbido Lenire já está disponível em Portugal através das clínicas Acusis em Porto, Lisboa, Braga, Vila Nova de Gaia, Penafiel, Aveiro, Coimbra e Santa Maria da Feira.

91% dos doentes que cumpriram o tratamento relataram um alívio duradouro do zumbido, que se manteve durante pelo menos 1 ano após o tratamento com o Lenire, num ensaio clínico em grande escala.1

91,5% dos doentes com zumbido relataram um alívio significativo do zumbido numa análise revista por pares de doentes tratados com o Lenire numa clínica independente.2

O zumbido afeta 16,2% da população adulta em Portugal (1,77 milhões de pessoas), o que está acima da média global de 15%.3

LISBOA, Portugal, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Neuromod Devices, empresa de tecnologia médica especializada em tecnologia para o tratamento do zumbido, estabeleceu uma parceria com a Acusis para disponibilizar o dispositivo de tratamento do zumbido Lenire em Portugal.

O Lenire estará disponível exclusivamente nas clínicas da Acusis no Porto, Lisboa, Braga, Vila Nova de Gaia, Penafiel, Aveiro, Coimbra e Santa Maria da Feira.

Neuromod CEO, Dr. Ross O'Neill with Lenire Tinnitus Treatment Device

O Lenire é um dispositivo de neuromodulação bimodal inovador que demonstrou proporcionar um alívio clinicamente significativo do zumbido em vários ensaios clínicos e com pacientes reais.1,2,5

O zumbido, comumente conhecido como um som de tinido, silvo ou zumbido nos ouvidos, afeta 16,2% da população adulta de Portugal, o que corresponde a cerca de 1,77 milhões de pessoas.3 A prevalência do zumbido em Portugal está acima da média de 12 a 15% dos adultos que sofrem desta condição.

«Os nossos médicos tratam um número significativo de pessoas cuja principal preocupação é o zumbido, pelo que estamos empenhados na melhoria contínua dos nossos protocolos de tratamento», afirmou o Diretor-Geral da Acusis, João Peres. «Temos acompanhado os resultados dos ensaios clínicos da Lenire e o sucesso real dos doentes na Europa e na América, e estamos certos de que o dispositivo será uma excelente opção de tratamento para os nossos doentes.»

O Lenire já está disponível em toda a Europa e nos EUA

Portugal é o mais recente país a disponibilizar o Lenire®, na sequência dos lançamentos bem-sucedidos no Canadá, Países Baixos, Dinamarca, Noruega, Espanha, Itália, Polónia, Suécia, Suíça e de uma expansão adicional no Reino Unido.

O Lenire é o primeiro dispositivo não invasivo de neuromodulação bimodal para o tratamento do zumbido cuja eficácia foi comprovada em ensaios clínicos e em análises de pacientes no mundo real. A neuromodulação bimodal do Lenire combina estimulação da língua e auditiva para induzir alterações a longo prazo no cérebro que se revelaram eficazes no alívio da gravidade do zumbido.

Em 2023, o Lenire fez história em termos regulamentares ao tornar-se o primeiro e único dispositivo de neuromodulação bimodal a obter a aprovação De Novo United States of America Food and Drug Administration (US FDA).

A aprovação De Novo da FDA foi concedida com base no sucesso do ensaio clínico controlado TENT-A3 da Lenire. O TENT-A3 demonstrou que a Lenire era clinicamente superior para o tratamento do zumbido em comparação com a terapia sonora, que serviu de controlo no ensaio.5

A revista Nature – Scientific Reports publicou os resultados do segundo ensaio clínico em grande escala do Lenire, o TENT-A2. O TENT-A2 revelou que 95% dos doentes que cumpriram o protocolo relataram uma melhoria do zumbido. 91% relataram um alívio a longo prazo que se manteve durante pelo menos um ano após o fim do tratamento.1

A revista *Nature Communications Medicine* publicou recentemente os resultados de 220 doentes com zumbido tratados com Lenire num contexto clínico real no Alaska Hearing & Tinnitus Center. 91,5% dos doentes relataram reduções clinicamente significativas do zumbido após o tratamento com Lenire.2

Reconhecendo a vasta evidência científica, o Lenire foi classificado como a melhor opção de tratamento para o zumbido em termos de segurança e eficácia pela Tinnitus UK, uma das principais instituições de caridade dedicadas ao zumbido.

O Lenire está disponível em Portugal exclusivamente através das clínicas Acusis, após uma avaliação de adequação.

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