A Alfasigma lança o seu primeiro hackathon totalmente digital - o Alfathon

Três desafios para contribuir para a investigação e inovação na área farmacêutica.

Prémio final de 5.000 euros para quem propuser o melhor projeto

Todos os projetos serão avaliados para posterior desenvolvimento

BOLONHA, Itália, 3 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Está a decorrer o "Alfathon", o primeiro hackathon totalmente digital criado pela Alfasigma, uma empresa italiana que figura entre os grandes do mercado farmacêutico internacional, em colaboração com a Universidade de Modena e Reggio Emilia e a Universidade de Bolonha. Dividido em três desafios, será possível inscrever-se no concurso de 3 a 30 de novembro.

O prémio final de 5.000 euros será entregue ao projeto em março de 2021. Os vencedores serão escolhidos entre aqueles que apresentarem soluções tecnologicamente avançadas no campo da investigação e inovação farmacêuticas e que forem mais capazes de melhorar a saúde dos pacientes.

Os participantes deverão apresentar um projeto de viabilidade, uma ideia inovadora e um plano de desenvolvimento, que a Alfasigma irá avaliar como um projeto futuro.

Existem três áreas nas quais o concurso se irá focar.

A primeira diz respeito ao desenvolvimento de uma forma farmacêutica que transforme a forma como os princípios ativos são administrados de modo inovador. O objetivo será o estudo de uma plataforma de formulação "oral" para a administração de fármacos pertencentes à classe de "moléculas grandes" com particular referência a proteínas ou peptídeos ou fragmentos ativos de origem proteica.

A segunda envolverá o desenvolvimento de software/hardware para o tratamento da encefalopatia hepática. Em particular, a criação de uma ferramenta - por exemplo, um dispositivo, uma aplicação ou algo semelhante - mais simples, eficaz e intuitiva de usar, que permita manter a evolução da doença sob controlo e que melhore a qualidade de vida dos pacientes que sofrem desta patologia.

Por fim, os membros irão competir no tema "o aconselhamento do farmacêutico cada vez mais perto". De facto, nos últimos anos a farmácia transformou-se num verdadeiro centro de primeiras consultas e cuidados de saúde.

O objetivo deste desafio é desenvolver um projeto de viabilidade de soluções tecnológicas, como aplicações, plataformas, software, apps, dispositivos com software ad hoc que possibilitem ao farmacêutico aconselhar pacientes frágeis.

O Alfathon está aberto a todas as pessoas com mais de 18 anos. Inscrição - deve ser enviada até 30 de novembro de 2020 através da plataforma www.alfathon.com - pode tratar-se de uma única pessoa ou uma equipa de até 5 participantes. Após a inscrição, os participantes serão contactados para uma formação com especialistas focados no único desafio escolhido. Em dezembro, os projetos serão enviados à Comissão e, a seguir, os três primeiros serão selecionados para a avaliação final.

Alfasigma

A Alfasigma, um das principais empresas da indústria farmacêutica italiana, é uma empresa focada em medicamentos de especialidade com receita médica, medicamentos sem receita médica, nutracêuticos e suplementos dietéticos; além disso, também está presente em muitas áreas terapêuticas de cuidados primários.

Fundada em 2015 pela agregação dos grupos Alfa Wassermann e Sigma-Tau - duas das empresas farmacêuticas históricas de Itália. A Alfasigma está amplamente representada no mercado internacional, não só pela quantidade de produtos, mas também porque conta com um grande número de subsidiárias e afiliadas e também com uma rede de distribuidores que garantem a sua difusão nos cinco continentes e em quase 90 países em todo o mundo. Atualmente, a Alfasigma tem mais de 3.000 funcionários em todo o mundo, 50% dos quais estão ligados à força de vendas e localizados em Itália e estão divididos em cinco locais: Bolonha é a sede do centro de gestão e Milão detém a sede da divisão internacional, ao passo que Pomezia (Roma), Alanno (Pescara) e Sermoneta (Latina) abrigam as instalações de produção. Bolonha e Pomezia também hospedam os laboratórios de Investigação e Desenvolvimento. Além das fábricas italianas, a Alfasigma também tem duas outras fábricas - uma em Tortosa, Espanha, e outra em Shreveport, Louisiana, EUA.

Em Itália, a empresa foca-se em medicamentos de especialidade com receita médica, medicamentos sem receita médica, nutracêuticos e suplementos dietéticos; além disso, também está presente em muitas áreas terapêuticas de cuidados primários. Entre os produtos de venda livre bem conhecidos estão o Biochetase, o Neo-Borocillin, o Dicloreum, o Proctosoll e outros nomes conhecidos do público como o Yovis, o Carnidyn e o Tau-Marin. Para obter mais informações, visite www.alfasigma.com. A Alfasigma é apaixonada por produtos farmacêuticos.

Site da empresa: www.alfasigma.com

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1325576/Alfasigma_Logo.jpg

Links relacionados

http://www.alfasigma.com



SOURCE Alfasigma