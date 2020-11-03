Alfasigma представляет свой первый полноценный цифровой хакатон под названием Alfathon

Три испытания на способность вносить вклад в научные исследования и внедрение инноваций в фармацевтической сфере.

Финальный приз в размере 5000 евро для предложивших лучший проект

Все проекты будут оцениваться на предмет доработки

БОЛОНЬЯ, Италия, 3 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- В настоящее время ведется подготовка к первому полноценному цифровому хакатону — Alfathon — организуемому итальянской компанией Alfasigma, входящей в число крупнейших игроков мирового фармацевтического рынка, совместно с Университетом Модены и Реджо-нель-Эмилии и Болонским университетом. Регистрация на этот конкурс, разделенный на три испытания, будет проходить с 3 по 30 ноября.

Финальный приз в размере 5000 евро будет вручен авторам победившего проекта в марте 2021 года. Победители будут отобраны из числа представивших передовые технические решения в области фармацевтических исследований и инноваций, обладающие наибольшим потенциалом в плане улучшения здоровья пациентов.

Ожидается, что участники представят технико-экономическое обоснование, новаторскую идею и план реализации, которые будут оцениваться компанией Alfasigma в качестве будущего проекта.

Состязание будет охватывать три области.

Первая из них касается разработки лекарственной формы, значительно совершенствующей способ высвобождения действующих веществ. Цель будет заключаться в изучении «пероральной» рецептурной платформы для доставки лекарственных препаратов, относящихся к классу «больших молекул», с особым акцентом на белки или пептиды либо активные фрагменты белкового происхождения.

Вторая будет включать разработку программных/аппаратных средств для управления течением печеночной энцефалопатии. В частности, разработка более простого, эффективного и интуитивно понятного инструментального средства — например, устройства, приложения и пр. — позволяющего контролировать развитие заболевания и повышающего качество жизни пациента с такой патологией.

И наконец, участники померятся силами на предмет «советов провизора из первых рук». По существу, за последние несколько лет аптека превратилась в настоящий центр первичной консультации и медицинского обслуживания.

Цель данного испытания — разработка технико-экономического обоснования технологических решений, таких как прикладные системы, платформы, программные средства, приложения, устройства с специализированным программным обеспечением, которые позволят фармацевту консультировать пациентов, нуждающихся в посторонней помощи.

Alfathon открыт для всех желающих в возрасте от 18 лет. Регистрация, которая должна быть пройдена не позднее 30 ноября 2020 года на платформе www.alfathon.com, может осуществляться в качестве отдельного лица или члена команды численностью до 5 участников. После регистрации участникам предложат принять участие в обсуждении с экспертами темы выбранного испытания. В декабре проекты будут представлены в Комитет хакатона, который выберет из них три лучших для участия в финальном раунде.

Alfasigma

Компания Alfasigma, являющаяся одним из ключевых игроков итальянской фармацевтической отрасли, специализируется на рецептурных и безрецептурных препаратах, нутрицевтиках и пищевых добавках; а также присутствует во многих терапевтических областях первичной медицинской помощи.

Компания была основана в 2015 году путем объединения групп Alfa Wassermann и Sigma-Tau — двух бывших фармацевтических компаний Италии. Компания Alfasigma широко представлена на международном рынке не только с точки зрения объемов реализуемой продукции, но и потому, что в ее структуру входит множество дочерних и аффилированных компаний, а также сеть дистрибьюторов, которые гарантируют ее присутствие на всех пяти континентах и почти в 90 странах мира. В настоящее время штат компании Alfasigma насчитывает свыше 3000 сотрудников по всему миру, 50% из которых заняты сбытовой деятельностью и распределены по пяти объектам на территории Италии: центр управления располагается в Болонье, штаб-квартира международного отдела находится в Милане, а производственные предприятия функционируют в Помеции (Рим), Аланно (Пескара) и Сермонете (Латина). В Болонье и Помеции также располагаются научно-исследовательские и опытные лаборатории. Помимо своих итальянских заводов, компания Alfasigma имеет еще два производственных предприятия: в Тортосе (Испания) и Шривпорте (шт. Луизиана, США).

В Италии компания специализируется на рецептурных и безрецептурных препаратах, нутрицевтиках и пищевых добавках; а также присутствует во многих терапевтических областях первичной медицинской помощи. В числе ее хорошо известных безрецептурных препаратов — Biochetase, Neo-Borocillin, Dicloreum, Proctosoll и другие широко известные наименования, включая Yovis, Carnidyn и Tau-Marin. Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.alfasigma.com. Компания Alfasigma олицетворяет страстную преданность делу развития фармацевтики.

Официальный сайт компании: www.alfasigma.com

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http://www.alfasigma.com



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