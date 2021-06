A Aliança Empreendedora lança uma plataforma online que oferece formação gratuita a migrantes que queiram iniciar novos empreendimentos em Portugal

A plataforma "Tamo Junto - Portugal" centra-se nos migrantes oriundos do Brasil e dos países africanos de língua portuguesa e oferece conteúdos em português europeu

SÃO PAULO, 7 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Lançada no mês passado, a plataforma "Tamo Junto – Portugal" é o resultado de uma iniciativa da organização brasileira Aliança empresarial, com o apoio do MIT - Massachusetts Institute of Technology - Solve e da Fundação Calouste Gulbenkian. É uma expansão do "Tamo Junto - Brasil" e oferece cursos e conteúdos online focados no desenvolvimento de capacidades comportamentais relacionadas com a criação de negócios, tais como vendas online, gestão financeira, legislação, impostos, tipos de recibos e faturas.

Dois cursos estão agora disponíveis para inscrição: "Porque você e todos podem fazer negócios" e "como ter o seu próprio negócio em Portugal: por onde começar". Os conteúdos estão, por enquanto, em português europeu. Para se registar, basta aceder ao sítio Web: http://tamojunto.pt/.



"Muitos migrantes acabam por se tornar empresários em Portugal porque não conseguem enquadrar-se no mercado de trabalho formal e há poucas iniciativas gratuitas de apoio online, especialmente para aqueles que se encontram numa situação de vulnerabilidade económica. Tamo Junto Portugal está aqui para os ajudar a superar os desafios de empreendedorismo num país com uma cultura e legislação diferentes", explica Cristina Filizzola, Diretora da Aliança Empreendedora, responsável pela expansão da plataforma em Portugal.

No Brasil, a plataforma Tamo Junto, criada em 2014, tem 108 mil membros e já ganhou prémios como o Solver Team da MIT Solve, o "Bons empregos e empreendedorismo inclusivo" da GM e da Experian e o "Prémio Gulbenkian para alfabetização de adultos". Todos eles em parceria com a MIT Solve.

Sobre a Tamo Junto

A Tamo Junto é uma plataforma online gratuita, desenvolvida pela Aliança Empreendedora, que capacita os microempreendedores brasileiros , fornecendo a inspiração e o conhecimento necessários para que criem, desenvolvam e profissionalizem o negócio, tornando-o numa forma alternativa de trabalho e fonte de rendimento digna. Acesso: http://tamojunto.org.br/

Sobre a Aliança Empreendedora

desde 2005, a Aliança Empreendedora tem a convicção de que cada brasileiro pode ser um empreendedor através de relacionamentos justos, e acredita que o empreendedorismo pode transformar o Brasil. Para esse fim, dá formação e apoia microempreendedores formais e informais de forma gratuita em comunidades de baixo rendimento no Brasil. A empresa concluiu 271 projetos, deu formação a 134 organizações e apoiou mais de 128 mil empreendedores. Acesso: aliancaempreendedora.org.br.

