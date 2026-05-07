A Aristocrat Interactive prolonga a parceria de 13 anos com a SCML de Portugal através de um novo acordo de iLottery

O novo acordo irá assegurar a continuidade da oferta de experiências personalizadas aos jogadores através de títulos eInstant líderes no mercado

LONDRES, 7 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Aristocrat Interactive™ anunciou hoje a renovação do acordo com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), a lotaria nacional de Portugal, através da assinatura de um novo contrato de três anos que garante aos jogadores da SCML acesso contínuo ao portefólio completo de jogos eInstant da NeoGames Studio.

O prolongamento da parceria dá continuidade a uma colaboração de mais de uma década para reforçar a oferta digital de jogos de prémio imediato da SCML. Ao abrigo do novo acordo, a NeoGames Studio™ continuará a disponibilizar a sua reconhecida biblioteca de títulos líderes no setor, mantendo simultaneamente um fluxo contínuo de inovação para oferecer novos e divertidos jogos eInstant.

"Este novo acordo reforça o sucesso contínuo da nossa longa colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa", afirmou Chris Shaban, Diretor-Geral da iLottery da Aristocrat Interactive. "Juntos, continuaremos a disponibilizar conteúdos de elevado desempenho que se identificam com os jogadores, gerando valor a longo prazo para o crescimento digital contínuo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa".

A renovação reforça ainda mais a presença crescente da Aristocrat Interactive no setor de iLottery na Europa, com a empresa a apoiar 18 lotarias europeias com conteúdos da NeoGames Studio, já em funcionamento ou com lançamento previsto.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa acolheu com satisfação a renovação do acordo: "Esta renovação com a Aristocrat Interactive reflete a forte adesão dos jogadores portugueses ao conteúdo eInstant de elevada qualidade da NeoGames Studio", afirmou o Dr. Ricardo Lavos, Diretor-Geral do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. "Os títulos que temos ao nosso dispor têm sido um fator-chave da nossa oferta digital e temos total confiança na capacidade da Aristocrat Interactive em continuar a disponibilizar experiências modernas, responsáveis e envolventes que vão ao encontro das expectativas dos nossos jogadores."

Para mais informações sobre a Aristocrat Interactive e a iLottery da Aristocrat Interactive, visite https://aristocratinteractive.com/.

Sobre a Aristocrat Interactive

A Aristocrat Interactive é a área de negócio de jogo online com dinheiro real (RMG – Real Money Gaming) regulado da Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL), criada em 2024 a partir da fusão da Anaxi com as empresas do grupo NeoGames (NeoGames, Aspire Global, BtoBet e Pariplay). Com um compromisso para com o jogo responsável, a empresa fornece sistemas de jogo em casinos físicos, conteúdos e soluções tecnológicas para jogos online com dinheiro real (RMG), oferecendo um serviço completo que inclui conteúdos, plataformas tecnológicas próprias e uma gama de serviços de valor acrescentado em iLottery, iGaming, apostas desportivas online (OSB) e soluções de experiência do cliente (CXS).

Os produtos de jogo regulados da Aristocrat Interactive destinam-se a ser utilizados apenas em conformidade com as leis locais e os requisitos regulamentares aplicáveis. A Aristocrat Interactive promove o jogo responsável. Consulte https://www.aristocrat.com/responsible-gameplay/

Sobre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML)

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O valor das apostas nos Jogos Santa Casa é devolvido à sociedade, não só através dos prémios atribuídos, mas também através das receitas distribuídas a entidades beneficiárias que atuam nas áreas da ação social, saúde, desporto e cultura. Estas são boas causas!

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SVP, Global Communications & Brand

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