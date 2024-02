A Axon Technologies e a Keyrus anunciam uma parceria estratégica para impulsionar os negócios de segurança cibernética

A Keyrus adquire uma participação minoritária na Axon Technologies, acrescentando o portefólio de cibersegurança da Axon às soluções da Keyrus e expandindo o alcance da Keyrus no Médio Oriente e em África

PARIS e DUBAI, EAU, 27 de fevereiro de 2024 /PRNewswire/ -- Num desenvolvimento significativo no setor de segurança cibernética, a Keyrus, líder internacional em inteligência de dados e transformação digital, anunciou a aquisição de uma participação minoritária na Axon Technologies, uma importante prestadora de serviços de segurança cibernética com sede no Dubai, EAU. Este investimento estratégico constitui um marco importante na estratégia de cibersegurança da Keyrus, assinalando um passo ambicioso no sentido de criar uma potência mundial em matéria de cibersegurança.

Expansão estratégica e soluções melhoradas de cibersegurança

A colaboração entre a Keyrus e a Axon Technologies está destinada a revolucionar o panorama da cibersegurança no Médio Oriente e em África, especialmente com a entrada da Keyrus no lucrativo mercado da Arábia Saudita. Esta mudança permite à Keyrus prosseguir o seu investimento numa nova empresa de cibersegurança, oferecendo soluções de segurança de dados melhoradas a clientes novos e existentes.

Eric Cohen, fundador e diretor executivo da Keyrus, manifestou o seu entusiasmo: "Este investimento na Axon Technologies marca um passo significativo na nossa estratégia de cibersegurança. Estamos a embarcar numa viagem empolgante para ampliar as nossas capacidades de cibersegurança e estabelecer um ator global de classe mundial neste domínio. A abordagem inovadora da Axon Technologies à consultoria e aos serviços geridos alinha-se perfeitamente com a nossa visão e cultura. Esperamos ansiosamente a integração da Axon no nosso ecossistema para reforçar as nossas soluções de cibersegurança e enfrentar os desafios de segurança digital dos nossos clientes."

Hadi Hosn, CEO da Axon Technologies, também partilhou as suas ideias: "Esta parceria marca uma nova era para a Axon Technologies, impulsionando-nos ainda mais na nossa missão de proteger as organizações contra as ciberameaças. Admiramos a visão da Keyrus e acreditamos que as nossas forças combinadas conduzirão a soluções disruptivas de dados e cibersegurança, abordando desafios críticos em matéria de identidade digital, segurança de aplicações, API e segurança de dados em vários ambientes e setores."

Hadi Darwiche, Presidente da DIV Capital e cofundador da Axon Technologies: "É gratificante ver a Axon Technologies crescer de um conceito para um ator fundamental no domínio da cibersegurança. Com a Keyrus a juntar-se a nós, prevemos um período de crescimento sustentado, tirando partido da nossa experiência combinada e reputação estabelecida. Estamos confiantes de que, em conjunto, a Axon Technologies continuará a alargar a sua presença no mercado e a fornecer soluções de topo".

Portfólio abrangente de cibersegurança e alcance global

Num período relativamente curto, a Axon Technologies, fundada em 2020, emergiu como um farol de excelência e inovação no domínio da cibersegurança, demonstrando um crescimento notável e agilidade nas suas operações. Com uma receita de 3,2 milhões de dólares em 2023 e um aumento substancial previsto das atividades, representa um testemunho do seu modelo de negócio robusto, da prestação de serviços excecionais e da confiança que os clientes depositam na Axon Technologies. A equipa composta por 30 profissionais dedicados é o seu ativo mais valioso. A Axon Technologies compromete-se a fazer crescer a sua equipa, promovendo uma cultura de inovação, colaboração e aprendizagem contínua.

A Axon Technologies, conhecida pela sua experiência em cibersegurança, poderá agora tirar partido da presença e das capacidades globais da Keyrus. Com sede no Dubai e uma presença significativa no Médio Oriente, Europa e África, a Axon Technologies está bem posicionada para monitorizar as ameaças e apoiar eficazmente os programas de cibersegurança dos clientes nestas regiões. Com o apoio da rede global da Keyrus, a Axon Technologies está preparada para um crescimento sem precedentes e dedica-se a estabelecer novos padrões no setor da cibersegurança.

Espera-se também que a parceria melhore as ofertas de ambas as empresas. A experiência da Axon Technologies em Segurança de Dados, Segurança na Nuvem, DevSecOps e Serviços Geridos de Segurança alinha-se perfeitamente com os objetivos estratégicos da Keyrus em iniciativas de transformação digital, de dados, de IA e de nuvem.

Contacto: [email protected]

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1659746/Keyrus_Logo.jpg