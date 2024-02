Axon Technologies en Keyrus kondigen strategisch partnerschap aan om de cyberbeveiliging te verbeteren

Keyrus neemt een minderheidsbelang in Axon Technologies, voegt Axon's cyberbeveiligingsportfolio toe aan de oplossingen van Keyrus en vergroot Keyrus' bereik in het Midden-Oosten en Afrika

PARIJS en DUBAI, VAE, 27 februari 2024 /PRNewswire/ -- In een belangrijke ontwikkeling in de cyberbeveiligingssector heeft Keyrus, een internationale leider in data intelligence en digitale transformatie, de overname aangekondigd van een minderheidsbelang in Axon Technologies, een vooraanstaande leverancier van cyberbeveiligingsdiensten gevestigd in Dubai, VAE. Deze strategische investering markeert een belangrijke mijlpaal in de cyberbeveiligingsstrategie van Keyrus en betekent een ambitieuze stap in de richting van de oprichting van een wereldwijde krachtpatser op het gebied van cyberbeveiliging.

Strategische uitbreiding en verbeterde cyberbeveiligingsoplossingen

De samenwerking tussen Keyrus en Axon Technologies zal een revolutie teweegbrengen in het cyberbeveiligingslandschap in het Midden-Oosten en Afrika, vooral met de toetreding van Keyrus tot de lucratieve Saoedi-Arabische markt. Met deze stap kan Keyrus zijn investering in een nieuw opgerichte cyberbeveiligingsactiviteit voortzetten en verbeterde oplossingen voor gegevensbeveiliging aan zowel bestaande als nieuwe klanten leveren.

Eric Cohen, oprichter en CEO van Keyrus, toonde zich enthousiast: "Deze investering in Axon Technologies markeert een belangrijke mijlpaal in onze cyberbeveiligingsstrategie. We beginnen aan een spannende reis om onze capaciteiten op het gebied van cyberbeveiliging uit te breiden en een wereldspeler op dit gebied te worden. Axon Technologies' innovatieve benadering van consulting en managed services sluit perfect aan bij onze visie en cultuur. We kijken uit naar de integratie van Axon in ons ecosysteem om onze cyberbeveiligingsoplossingen te versterken en de digitale beveiligingsuitdagingen van onze klanten aan te gaan."

Hadi Hosn, CEO van Axon Technologies, gaf ook zijn mening: "Dit partnerschap betekent een nieuw tijdperk voor Axon Technologies, en bevordert onze missie om organisaties tegen cyberbedreigingen te beschermen. We bewonderen Keyrus' visie en geloven dat onze gecombineerde krachten zullen leiden tot ontwrichtende data- en cyberbeveiligingsoplossingen, die kritieke uitdagingen op het gebied van digitale identiteit, applicatiebeveiliging, API en databeveiliging in verschillende omgevingen en industrieën aanpakken."

Hadi Darwiche, voorzitter van DIV Capital & medeoprichter van Axon Technologies: "Het is verheugend om Axon Technologies te zien uitgroeien van een concept tot een belangrijke speler op het gebied van cyberbeveiliging. Nu Keyrus zijn krachten met ons bundelt, verwachten we een periode van aanhoudende groei, met behulp van onze gecombineerde ervaring en gevestigde reputaties. We hebben er alle vertrouwen in dat dankzij dit partnerschap Axon Technologies zijn aanwezigheid op de markt zal blijven uitbreiden en oplossingen van topkwaliteit zal blijven leveren."

Uitgebreide cyberbeveiligingsportefeuille en wereldwijd bereik

In een relatief korte periode heeft Axon Technologies, opgericht in 2020, zich ontpopt als een baken van uitmuntendheid en innovatie op het gebied van cyberbeveiliging, met een opmerkelijke groei en wendbaarheid in haar activiteiten. Met een omzet van 3,2 miljoen dollar in 2023 en een verwachte substantiële toename van de activiteiten, is dit een bewijs van het robuuste bedrijfsmodel, de uitzonderlijke dienstverlening en het vertrouwen dat klanten stellen in Axon Technologies. Het team van 30 toegewijde professionals is het meest waardevolle bezit. Axon Technologies zet zich in voor de groei van haar team, het stimuleren van een cultuur van innovatie, samenwerking en voortdurend leren.

Axon Technologies, bekend om zijn expertise op het gebied van cyberbeveiliging, zal nu gebruik kunnen maken van de wereldwijde aanwezigheid en mogelijkheden van Keyrus. Met het hoofdkantoor in Dubai en een aanzienlijke aanwezigheid in het Midden-Oosten, Europa en Afrika is Axon Technologies goed gepositioneerd om bedreigingen te monitoren en cyberbeveiligingsprogramma's van klanten in deze regio's effectief te ondersteunen. Met de steun van het wereldwijde netwerk van Keyrus is Axon Technologies klaar voor een ongekende groei en is het bedrijf vastbesloten om nieuwe normen te stellen in het cyberbeveiligingslandschap.

De samenwerking zal naar verwachting het aanbod van beide bedrijven verbeteren. De expertise van Axon Technologies op het gebied van databeveiliging, cloudbeveiliging, DevSecOps en Managed Security Services sluit naadloos aan bij de strategische doelstellingen van Keyrus op het gebied van digitale, data-, AI- en cloud-transformatie-initiatieven.

Contact: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1659746/Keyrus_Logo.jpg