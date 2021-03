A BDSwiss obtém certificações ISO de qualidade e segurança da informação

LIMASSOL, Chipre, 18 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A empresa de prestação de serviços financeiros BDSwiss Holding Ltd. (BDSwiss) tem o prazer de anunciar a conquista de um marco operacional importante - a obtenção de duas certificações da Organização Internacional de Normalização (ISO) concedidas por organismos de certificação externos, a TÜV Cyprus e a TÜV Hellas (TÜV Nord Group).

Em janeiro de 2021, a BDSwiss obteve as certificações ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) e ISO 9001:2015 (ISO 9001) relativas ao sistema de gestão de segurança da informação e gestão da qualidade.

Após um exaustivo processo de verificação realizado ao longo do ano de 2020, a BDSwiss implementou uma série de iniciativas de forma a cumprir os requisitos da ISO, o que levou à concessão de ambas as certificações no início deste ano.

A obtenção destas certificações significa que a BDSwiss é uma das primeiras empresas de investimento a receber as certificações ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) e ISO 9001:2015 (ISO 9001) no espaço de comércio retalhista no Chipre, regulado pela Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

Este marco demonstra a capacidade e o empenho da BDSwiss para com a gestão dos riscos de segurança da informação, ao mesmo tempo que valida a dedicação da empresa para com a entrega segura e eficiente dos seus produtos e serviços de qualidade a mais de 1,5 milhão de utilizadores.

ISO/IEC 9001:2015 sistemas de gestão da qualidade

A certificação ISO 9001 estabelece os critérios para sistemas de gestão da qualidade (QMS) com mais de 1 milhão de empresas já certificadas globalmente.

A norma harmonizada da ISO baseia-se em sete princípios distintos de gestão da qualidade (QMP), incluindo requisitos para uma sólida orientação para o cliente, produtividade eficiente em toda a hierarquia da empresa, um compromisso comprovável para com processos consistentes e trilhas de auditoria sólidas, a fim de garantir total transparência entre a BDSwiss, os seus clientes, os organismos reguladores e as agências responsáveis pela aplicação da lei.

Obter a certificação ISO 9001 significa que a BDSwiss demonstrou com sucesso a integração de processos de qualidade, considerando, ao mesmo tempo, um âmbito mais amplo dos impactos sobre as operações da empresa, incluindo a prestação de serviços de comércio, apoio ao cliente e formação dos comerciantes.

ISO/IEC 27001:2013 tecnologia da informação

A versão mais recente foi adotada em 2013 e especifica os requisitos que a BDSwiss tem de cumprir para estabelecer, implementar e manter um sistema de gestão de segurança da informação, bem como estipular requisitos para a avaliação e correção de riscos de segurança da informação.

A obtenção da certificação ISO 27001 valida a infraestrutura de segurança reforçada da BDSwiss e demonstra que a empresa está bem protegida contra as ameaças de cibersegurança mais sofisticadas. Além disso, a BDSwiss expandiu a sua capacidade de gestão dos riscos de segurança da informação através da instalação de um sistema de gestão de segurança da informação.

Apesar de estar a debater-se com uma pandemia global que exerceu uma enorme pressão sobre os seus serviços de apoio ao cliente e os sistemas de segurança e execução de transações, a BDSwiss desenvolveu e implementou uma estratégia de segurança que reforçou significativamente a sua capacidade de cibersegurança – a fim de combater o problema crescente da fraude online, incluindo ataques sofisticados de phishing, malware e cyberhacking.

Christos Alatzidis, Diretor de Informação e Tecnologia da BDSwiss, comentou:

"A aquisição combinada destas classificações ISO específicas não é uma ocorrência muito comum, mas continua a ganhar popularidade em todos os setores – e com razão.

"Considerando o crescimento e a evolução das ameaças à cibersegurança no setor comercial, queremos garantir que nem nós nem os nossos clientes somos vítimas de uma hedionda ameaça online.

"Para trabalhar no ferozmente competitivo setor de serviços financeiros, é necessário manter uma segurança de ponta e uma qualidade consistente dos produtos. Ambas as classificações são validações de que estamos a fazer exatamente isso", disse Christos Alatzidis.

Sobre a BDSwiss Holding Ltd.

BDSwiss é uma marca comercial registada da BDSwiss Holding Ltd, uma empresa de investimento autorizada e regulada pela Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) desde 2013.

A BDSwiss Holding Ltd. é uma subsidiária da BDSwiss AG, um grupo líder de empresas financeiras, que oferece serviços comerciais em divisas e contratos por diferença (CFD) em mais de 187 países e atende mais de 1,5 milhões de utilizadores registados.

A BDSwiss presta serviços comerciais a um público global através de quatro plataformas de comércio intuitivas: Metatrader 4, Metatrader 5, BDSwiss Web Trader e a aplicação nativa BDSwiss.

