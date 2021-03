BDSwiss ottiene certificazioni ISO per la qualità e la sicurezza delle informazioni

LIMISSO, Cipro, 18 marzo 2021 /PRNewswire/ -- Il fornitore di servizi finanziari BDSwiss Holding Ltd. (BDSwiss) è lieto di annunciare il conseguimento di un significativo traguardo operativo avendo ottenuto due certificazioni ISO (International Organization for Standardization) da parte di organismi di certificazione esterni, TÜV Cyprus e TÜV Hellas (TÜV Nord Group).

Nel gennaio 2021, BDSwiss ha ottenuto le certificazioni ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) e ISO 9001:2015 (ISO 9001) relative al sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e alla gestione della qualità.

A seguito di un esaustivo processo di verifica nel corso del 2020, BDSwiss ha posto in essere una serie di iniziative per soddisfare i requisiti ISO, arrivando a conseguire entrambe le certificazioni all'inizio di quest'anno.

In virtù di questo risultato, BDSwiss è una delle prime società di investimento nel settore del trading da privati a Cipro, secondo le norme della Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), a ottenere le certificazioni ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) e ISO 9001:2015 (ISO 9001).

Questo traguardo dimostra sia la capacità di BDSwiss, sia l'impegno nei confronti della gestione del rischio per la sicurezza delle informazioni, e in parallelo conferma l'impegno dell'azienda per una fornitura ottimale di prodotti e servizi di qualità a oltre 1,5 milioni di utenti.

ISO/IEC 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità

La certificazione ISO 9001 stabilisce i requisiti di un sistema per la gestione della qualità (QMS) in base ai quali sono già state certificate oltre 1 milione di aziende in tutto il mondo.

Lo standard armonizzato ISO si basa su sette distinti principi per la gestione della qualità (QMP), tra cui forte attenzione al cliente, produttività efficiente a tutti i livelli gerarchici aziendali, impegno dimostrabile a favore di processi omogenei e rigorosi percorsi di audit per garantire la piena trasparenza tra BDSwiss, i suoi clienti, gli organismi di regolamentazione e gli organismi preposti all'applicazione della legge.

Per ottenere la certificazione ISO 9001, BDSwiss ha dimostrato con successo l'integrazione dei processi di qualità, considerando al contempo un più ampio ambito di impatto sulle attività dell'azienda, tra cui la fornitura di servizi di trading, l'assistenza ai clienti e la formazione dei trader.

ISO/IEC 27001:2013 Tecnologia delle informazioni

La versione più recente è stata adottata nel 2013 e specifica i requisiti che BDSwiss deve soddisfare per porre in essere, implementare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, oltre a stabilire i requisiti per la valutazione e la risoluzione dei rischi per la sicurezza delle informazioni.

Il conferimento della certificazione ISO 27001 valida l'infrastruttura di sicurezza potenziata di BDSwiss e dimostra che l'azienda è ben protetta dalle minacce alla sicurezza informatica più sofisticate. Inoltre, BDSwiss ha ampliato la propria capacità di gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni installando un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Nonostante la pandemia globale in corso che mette a dura prova i servizi ai clienti, la sicurezza e i sistemi di esecuzione delle negoziazioni, BDSwiss ha sviluppato e implementato una strategia di sicurezza che ha notevolmente rafforzato la sua capacità di sicurezza informatica, per contrastare il crescente problema delle frodi online, tra cui sofisticati attacchi di phishing, malware e cyberhacking.

Christos Alatzidis, Chief Information & Technology Officer di BDSwiss, ha commentato:

"L'acquisizione combinata di queste specifiche classificazioni secondo le norme ISO non è un evento molto comune, ma continua a guadagnare popolarità in tutti i settori, e giustamente.

"Considerando la crescita e l'evoluzione delle minacce alla sicurezza informatica nel settore del trading, vogliamo scongiurare odiose irregolarità online a danno nostro o dei nostri clienti.

"Per operare in un settore dei servizi finanziari estremamente competitivo è necessario mantenere una sicurezza all'avanguardia e una qualità costante dei prodotti. Entrambe le classificazioni dimostrano che stiamo agendo in questo senso", ha concluso Christos Alatzidis.

Informazioni su BDSwiss Holding Ltd.

BDSwiss è un marchio registrato di BDSwiss Holding Ltd, una società di investimento autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) dal 2013.

BDSwiss Holding Ltd. è una controllata di BDSwiss AG, gruppo leader di società finanziarie, che offre servizi di trading in valute estere e Contratti per Differenza (CFD) in oltre 187 Paesi e serve oltre 1,5 milioni di utenti registrati.

BDSwiss fornisce servizi di trading a un pubblico globale attraverso quattro piattaforme di trading facili da usare: Metatrader 4, Metatrader 5, BDSwiss Web Trader e l'app di trading nativa BDSwiss.

