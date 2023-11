A Bitsight continua a investir fortemente na Europa e nomeia Tim Grieveson, veterano do setor da segurança, para o cargo de Vice-Presidente Sénior, Consultor Global para o Risco Cibernético na região EMEA

O mercado europeu é reforçado pela segunda conferência anual de utilizadores, pelo crescimento do número de funcionários e pela investigação sobre informações relativas a ameaças

LISBOA, Portugal, 9 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Bitsight, líder na gestão e monitorização do risco cibernético, anunciou hoje a nomeação de Tim Grieveson, veterano do setor da cibersegurança, como Vice-Presidente Sénior, Consultor Global de Risco Cibernético. Esta nova adição à equipa de liderança da Bitsight segue-se à transferência, no ano passado, do fundador e CTO Stephen Boyer para liderar o crescimento da Bitsight na região EMEA; e onde a empresa continua a investir, aumentando o seu número de efetivos em 15% em 2023.

Grieveson, que se junta à Bitsight a partir de 27 de novembro de 2023, será responsável por envolver os CISO e outros líderes seniores de segurança em toda a base de clientes da Bitsight, com foco na EMEA. Trabalhará em estreita colaboração com a liderança, o produto, as vendas e o marketing da Bitsight, a fim de fornecer orientações especializadas aos profissionais, em conformidade com os dados, as informações e as soluções de gestão do risco cibernético da Bitsight. Grieveson vem da AVEVA, onde foi Diretor de Segurança e Vice-Presidente Sénior de Segurança da Informação, responsável por todos os aspetos da segurança cibernética e física, gestão de riscos, governação da segurança e estratégia de segurança a nível global em toda a organização.

"Tim é um líder de TI e segurança bem estabelecido e reconhecido, e estamos entusiasmados com a riqueza de experiência e resultados comprovados que ele traz para a Bitsight, à medida que continuamos a reforçar a nossa presença na EMEA", afirmou Steve Harvey, CEO da Bitsight. "O atual cenário incerto da cibersegurança exige uma gestão cibernética mais ágil e completa, e Tim será fundamental para garantir que a Bitsight continue a fornecer aos nossos clientes soluções líderes de gestão de risco, tirando partido, ao mesmo tempo, de uma perspetiva robusta dos profissionais."

A carreira de Grieveson abrange mais de 23 anos de liderança em TI e 16 anos de experiência em Segurança da Informação. É conhecido como um CSO/ CISO/ CIO e líder de transformação de TI inspirador. Antes da AVEVA, foi fundador, diretor executivo, CIO e CISO da CyberCiso Security Limited, uma empresa de consultoria de TI e segurança que criou para apoiar clientes internacionais nos seus programas de segurança da informação e transformação de TI. Possui várias certificações de segurança, incluindo a Certified Information Security Manager (CISM), e é membro ativo dos conselhos consultivos da CIONet, Digital Shadows, Elite UK CISO Summit, Outpost24, Things Recon e The Technology Leaders Club.

"Agora, mais do que nunca, ter boas práticas de gestão do risco cibernético é fundamental para o negócio de todas as organizações, independentemente do setor", afirmou Grieveson. "Estou entusiasmado por me juntar à Bitsight e espero ajudar os clientes a transformar a forma como avaliam e gerem o seu desempenho em matéria de cibersegurança."

Os clientes da Bitsight reúnem-se em Lisboa para a segunda conferência internacional anual de utilizadores

O anúncio de hoje é feito a partir da Luminate – a segunda conferência internacional anual de utilizadores da Bitsight –, em Lisboa, onde se situa a sede da empresa na região EMEA. Mais de 100 líderes de segurança cibernética e de risco empresarial de algumas das maiores organizações do mundo em todos os setores estão a participar no evento de dois dias para se concentrarem nas principais macrotendências que enfrentam num mundo em que o risco cibernético é um risco empresarial. A agenda está organizada em cinco temas:

Um clima económico em mudança: estabelecer parcerias com os CFO para traduzir o risco cibernético em risco comercial e explorar oportunidades de consolidação de pilhas de fornecedores.

estabelecer parcerias com os CFO para traduzir o risco cibernético em risco comercial e explorar oportunidades de consolidação de pilhas de fornecedores. IA que explora vulnerabilidades: avaliar o papel da IA na pilha de segurança e como os líderes cibernéticos se devem preparar e responder.

avaliar o papel da IA na pilha de segurança e como os líderes cibernéticos se devem preparar e responder. Regulamentação em todo o mundo: analisar a evolução do panorama regulamentar e comunicar eficazmente a preparação para a cibersegurança aos investidores e às partes interessadas não ligadas à cibersegurança.

analisar a evolução do panorama regulamentar e comunicar eficazmente a preparação para a cibersegurança aos investidores e às partes interessadas não ligadas à cibersegurança. A superfície de ataque em expansão: examinar o risco acrescido na cadeia de abastecimento digital e os investimentos necessários para proteger uma ampla superfície de ataque.

examinar o risco acrescido na cadeia de abastecimento digital e os investimentos necessários para proteger uma ampla superfície de ataque. De CISO para o Conselho de Administração: orientar os profissionais de segurança na transição bem-sucedida para a sala de reuniões e adquirir as competências essenciais necessárias para o presente e o futuro.

Novos dados da Bitsight apresentados na Luminate revelam que os sistemas de controlo industrial na Europa estão expostos à Internet pública

A Bitsight lançou recentemente uma nova investigação que revela uma revelação surpreendente: cerca de 100 000 sistemas de controlo industrial (ICS) de organizações em todo o mundo estão atualmente expostos à Internet pública. Os sistemas expostos estão distribuídos por 96 países, e o Reino Unido e a França ocupam o segundo e o terceiro lugar na Europa, respetivamente, no que respeita ao maior risco potencial de exposição a ciberataques que possam conceder aos autores de ameaças o controlo de infraestruturas físicas vitais. Estes riscos estendem-se às redes elétricas, aos sistemas de controlo de tráfego, às instalações de segurança, à gestão da água, etc. Um ataque deste tipo poderia não só paralisar as empresas, mas também colocar em perigo vidas humanas, comprometer dados críticos e propriedade intelectual e representar graves ameaças à segurança nacional.

Este estudo, bem como dados de outras pesquisas recentes da Bitsight, serão abordados na Luminate esta semana.

Sobre a BitSight

A Bitsight é líder global em gestão de riscos cibernéticos, transformando a forma como as organizações gerem a exposição, o desempenho e o risco para si próprias e para terceiros. As empresas confiam na Bitsight para dar prioridade aos seus investimentos em cibersegurança, criar maior confiança no seu ecossistema e reduzir as suas hipóteses de perdas financeiras. Com base em mais de uma década de inovação líder de mercado, as suas soluções integradas proporcionam valor ao nível do desempenho da segurança empresarial, das cadeias de fornecimento digitais, dos seguros cibernéticos e da análise de dados.

