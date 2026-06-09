A Celera Semiconductor adquire a SiliconGate, sediada em Portugal, líder mundial em design de circuitos integrados analógicos

— A equipa da SiliconGate vai expandir-se para criar um centro de excelência em design analógico —

SANTA CLARA, Califórnia, 9 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Celera Semiconductor, fornecedora líder de circuitos integrados analógicos, que utiliza IA para reduzir drasticamente os custos e o tempo de desenvolvimento e fornecimento de circuitos integrados analógicos, anunciou hoje que adquiriu a SiliconGate, líder global em design e fornecimento de circuitos integrados analógicos, com escritórios em Lisboa e no Porto, em Portugal.

A Celera apresentou planos para reforçar a sua presença em Portugal através desta aquisição, com o objetivo de criar um centro de excelência mundial no design e fornecimento de circuitos analógicos. Os elementos deste plano incluem o aproveitamento das capacidades de design já existentes e substanciais da SiliconGate e das suas relações estreitas com as universidades locais, com vista a formar uma equipa de excelência capaz de dar resposta à crescente procura pela capacidade única da Celera em matéria de design e entrega de circuitos analógicos assistidos por IA.

"A SiliconGate é um fornecedor de renome de serviços de design de gestão de energia. Há quase duas décadas que prestam estes serviços a grandes clientes em todo o mundo para diversas aplicações", disse Patrick Brockett, Diretor Executivo da Celera Semiconductor. "A Celera colabora com a SiliconGate há já algum tempo e estamos muito impressionados com o pessoal e as capacidades da empresa."

"A Celera enfrenta uma procura enorme por produtos analógicos personalizados e os talentosos engenheiros da SiliconGate vão ajudar-nos a expandir a nossa capacidade", afirmou a Dra. Helen Song, Vice-Presidente de Design da Celera. "Mas, tal como a Celera, a equipa da SiliconGate tem uma paixão por utilizar a IA para automatizar todo o fluxo de desenvolvimento de produtos. A integração desta equipa e da respetiva tecnologia na nossa irá acelerar o nosso progresso rumo ao design analógico totalmente autónomo, para podermos servir um leque mais alargado de clientes."

"O analógico continua a ser um dos maiores obstáculos no design de semicondutores, uma vez que o desempenho é determinado pela física contínua dos dispositivos, pelos efeitos parasíticos da configuração, pela variação PVT e pelo julgamento humano iterativo, em vez de uma abstração digital clara", afirmou Kenneth Safar, Diretor-Geral da Maverick Silicon, o principal investidor da Celera. "A abordagem da Celera é aliciante porque transforma blocos de construção analógicos validados em inteligência de design reutilizável e pesquisável por IA. A incorporação da vasta experiência da SiliconGate em gestão de energia e sinais mistos deverá expandir a presença da empresa e acelerar o processo desde a especificação até ao IP analógico comprovado em silício."

"Estamos entusiasmados por unir forças com a Celera Semiconductor. Com o historial da SiliconGate, que conta com mais de 900 projetos de IP comprovados em silício, e a tecnologia de IA proprietária da Celera, as nossas equipas combinadas podem fornecer exatamente os circuitos integrados analógicos de que os nossos clientes necessitam", afirmou Floriberto Lima, CEO da SiliconGate. "O que a Celera está a fazer irá transformar um setor de 100 mil milhões de dólares e colocar Portugal na vanguarda desta grande mudança."

Sobre a Celera Semiconductor

A Celera Semiconductor está a redefinir o futuro do design de circuitos integrados analógicos. Utilizando aceleração por software baseada na sua tecnologia patenteada Nesto™ – a primeira biblioteca do setor de gémeos digitais de funções analógicas. A Celera Semiconductor é a primeira a oferecer produtos totalmente personalizados ou padrão numa fração do tempo que as empresas tradicionais de semicondutores demoram. Com sede em Santa Clara, Califórnia, a Celera tem parcerias com empresas de renome mundial na área da cadeia de fornecimento para oferecer soluções analógicas de alto desempenho e rentáveis a uma velocidade sem precedentes. A Maverick Silicon é o principal investidor da Celera.

Para mais informações, visite www.celerasemi.com

Sobre a Maverick Silicon

A Maverick Silicon é uma empresa de consultoria de investimentos especializada em empresas privadas de semicondutores em fase de crescimento e em oportunidades relacionadas. Isto inclui um foco em empresas que desenham ou produzem chips, hardware, software ou processos que aceleram ou viabilizam o desempenho de toda a infraestrutura base que suporta a inteligência artificial. A Maverick Silicon é uma divisão da Maverick Capital, uma gestora de ativos global com 10 mil milhões de dólares em ativos.

Para mais informações, visite www.mavericksilicon.com/

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