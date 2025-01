A cerimónia de abertura da "Fusão Cultural Sino-Portuguesa em Macau: Cultivando Talentos Inovadores de Artesanato - Exposição de Turismo de Conquistas" (Lisboa) foi realizada com sucesso em Portugal.

MACAU, 23 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- O projeto de formação de talentos apoiado pelo Fundo Nacional de Artes de 2024, "Fusão Cultural Sino-Portuguesa em Macau: Cultivando Talentos Inovadores de Artesanato", é o primeiro projeto de cultivo de talentos da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau a receber financiamento do Fundo Nacional de Artes. No dia 22 de Janeiro de 2025, realizou-se no salão de exposições da Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa, a exposição itinerante Achievements (Estação de Lisboa). O evento foi financiado pelo Fundo Nacional das Artes e pelo Fundo de Desenvolvimento Cultural da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, organizado pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, acolhido pela Faculdade de Humanidades e Artes, e co-organizado pela Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa.

Attending the Opening Ribbon Cutting Ceremony (from left: Associate Professor Huang Guanghui, Professor Fernanda Ilheu, Dr Arlinda Frota, Ambassador Carlos Frota, Mr Cai Wenxian, Mr Tan Deyi)

Os convidados oficiais presentes na cerimónia de abertura incluíram:

Embaixador Carlos Frota, primeiro Cônsul Geral de Portugal em Macau e Hong Kong; Dra. Arlinda Frota, representante do corpo docente do programa "Fusão Cultural Sino-Portuguesa em Macau: Cultivando Talentos Inovadores de Artesanato"; Professora Fernanda Ilheu da Universidade de Lisboa; Sr. Cai Wenxian, Presidente da Câmara de Comércio Chinesa em Portugal; Sr. Tan Deyi, representante do Diretor da Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa; Professor Associado Huang Guanghui, diretor do projeto e Diretor do Programa de Design e Belas Artes da Faculdade de Humanidades e Artes da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau. O Embaixador Carlos Frota, o Professor Associado Huang Guanghui e a Dra. Arlinda Frota proferiram discursos na cerimónia de abertura.

Esta exposição não é apenas uma exposição de obras de arte, mas também um intercâmbio e uma apreciação mútua da cultura artesanal sino-portuguesa. Destina-se a explorar e destacar as tradições únicas de artesanato de Macau, com foco no artesanato de construção naval e na arte de azulejos portugueses, ao mesmo tempo que fortalece a herança e a inovação das técnicas de artesanato de Macau. Através da colaboração com os países de língua portuguesa e os melhores especialistas internacionais em arte, a exposição proporciona aos alunos ricos recursos académicos e oportunidades práticas, promovendo a sua perspetiva artística global e capacidades inovadoras.

Datas da Exposição: 20 de janeiro de 2025 – 24 de janeiro de 2025

(Hora Local: 9:00 – 18:00)

Local de Exposição: Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa, Av. 5 de Outubro nº 115 – 4º andar, 1069-204 Lisboa

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2604353/20250123081406.jpg