A COVERMANAGER FAZ PARCERIA COM A GUESTONLINE EM FRANÇA E DÁ MAIS UM SALTO NA SUA EXPANSÃO GLOBAL

A fusão estratégica com a marca francesa posiciona a CoverManager como líder do setor na Europa e na América Latina.

Mais de 14 000 restaurantes contam agora com a CoverManager para fazer uma gestão abrangente das suas reservas.

SEVILHA, Espanha, 6 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A aquisição da Guestonline é um movimento estratégico na expansão global da CoverManager. Após a aquisição da companhia de gestão de reservas alemã Seatris, a CoverManagerer expandiu a sua presença para oito mercados estratégicos na sua busca pela liderança do setor na Europa e na América Latina.

Antoine Girard, Guestonline Mickael Gerard, Guestonline, Carlos Pérez, CTO cofounder of CoverManager, José Antonio Pérez, CEO cofounder of CoverManager

A rede de restaurantes parceiros da Guestonline em França terá agora acesso à tecnologia de gestão de reservas de ponta já utilizada por mais de 400 estabelecimentos com estrelas Michelin. José Antonio Pérez, CEO e cofundador da CoverManager, afirmou: "Tanto a CoverManager como a Guestonline partilham um compromisso fundamental de colaborar estreitamente com os restaurantes para desenvolver soluções que aumentem o lucro e melhorem as relações com os clientes. Com esta parceria, pretendemos estabelecer um novo padrão tecnológico para o setor da hospitalidade."

Antoine Girard, CEO da Guestonline há 16 anos, declarou entusiasticamente: "Estamos entusiasmados por colaborar com a CoverManager na criação de uma solução de reserva inovadora para o setor da restauração."

Tendo, no início, resolvido o problema de Não Comparências no setor com uma taxa abaixo dos 2% para os seus restaurantes parceiros, a CoverManager evoluiu para oferecer recursos sofisticados de gestão de reservas adaptados a estabelecimentos com estrelas Michelin, estabelecimentos independentes e grandes cadeias de restaurantes. Desde a sua criação em 2015, a CoverManager conseguiu consistentemente um crescimento positivo da EBITDA, duplicando os seus negócios anualmente. Este sucesso é atribuído às principais iniciativas de desenvolvimento, incluindo inovações como a gestão automatizada de reservas telefónicas orientada por inteligência artificial e o estabelecimento de uma vasta rede geradora de procura com parceiros como o Google, o Facebook, o Instagram, o AMEX, o Opentable e o Amadeus. Devido a esta constante política de inovação, a CoverManager lançou o "CoverAtTable", um recurso no seu Software como Serviço (SaaS) que permite que os restaurantes integrem os seus terminais de ponto de venda (PDV) com o sistema de reservas para monitorizar as despesas dos clientes.

Estas transações foram aceleradas, em parte, graças ao êxito da ronda de financiamento da Série A da CoverManager no final de 2022. Esta ronda de financiamento angariou 52 milhões de euros de investidores privados externos. Entre os notáveis investidores, incluem-se o Banco britânico GP Bullhound, J. de Jaime (CVC), F. Ruiz (Tuenti, Auro e Playtomic), P. Ávila (fundador da Medac), J. Gutiérrez (CEO do Grupo Dani García) e F. Martínez (Alia Capital Partners Fund).

A empresa, que opera em mais de 40 países, com uma receita anual recorrente prevista de até 19 milhões de euros para 2023, supervisiona mais de 18 milhões de jantares mensais através da sua plataforma tecnológica. Até à data, a CoverManager incorporou com sucesso mais de 14.000 restaurantes, digitalizando reservas e fazendo a gestão de pedidos para mais de 400 restaurantes com estrelas Michelin, como Dani García, El Celler de Can Roca e David Muñoz.

