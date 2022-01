A Cromology junta-se ao 4º ator mundial de tintas

PARIS, 21 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Cromology anuncia hoje que a sua venda ao DuluxGroup Limited (DGL) foi realizada.

O DGL é o líder de mercado em tintas decorativas e de revestimento na Austrália e na Nova Zelândia, detida a 100% pelo Nippon Paint Group (NPG), quarto grupo mundial de tintas, com o mais rápido crescimento do setor.

A transação segue-se ao anunciado, em outubro do ano passado, da entrada em negociações exclusivas entre o DuluxGroup e o grupo Wendel, antigo acionista da Cromology. Esse processo, incluindo as autorizações regulamentares e transferência de ações, está agora concluído.

Além de ser o líder de mercado australiano e neozelandês em tintas e revestimentos decorativos, o DuluxGroup tem uma presença crescente na Europa e é responsável pelos ambiciosos projetos de desenvolvimento do Nippon Paint Group no setor das tintas decorativas na Europa e nos outros mercados ocidentais. Não tem qualquer associação nem ligação com o proprietário da marca DULUX noutras partes do mundo, incluindo na Europa.

Com os recursos, a escala e a solidez financeira do quarto grupo mundial de tintas, com o crescimento mais rápido do setor, a DGL prevê investir no crescimento futuro da Cromology e vê excelentes oportunidades para desenvolver ainda mais as suas posições de liderança no mercado.

Richard Stuckes, Diretor das Operações Internacionais do DGL International, sublinha que a aquisição da Cromology foi realizada com uma forte ambição de crescimento.

"O nosso objetivo é adquirir empresas líderes nos seus mercados que tenham já um histórico sólido, de as manter e as desenvolver. A Cromology é de classe mundial. Tem uma excelente equipa de gestão que tem um profundo conhecimento e experiência do mercado europeu, de reputadas marcas que são nomes conhecidos do grande público, excelentes unidades de fabrico, uma ampla distribuição nas principais geografias, sólidas referências em I&D e, sobretudo, de muitas outras oportunidades de crescimento", declarou Stuckes.

"Para nós, trata-se de adquirir uma plataforma europeia de dimensão importante que sirva de base para um crescimento a longo prazo. Vemos oportunidades em mercados geográficos adjacentes e segmentos de produtos relacionados, particularmente graças à ampla gama de produtos e tecnologia do DGL, bem como à sua experiência no setor de grande distribuição de bricolage."

"A equipa de gestão da Cromology fez um excelente trabalho para desenvolver a Cromology e estamos verdadeiramente ansiosos para trabalhar com eles e entusiasmados com o potencial da Cromology no seio do DGL, apoiado pela dimensão e recursos do NPG número quatro a nível mundial", acrescentou.

O Presidente da Cromology, Pierre Pouletty disse: "Estou realmente muito orgulhoso do trabalho realizado pelas equipas e pela gestão da Cromology. A aquisição pelo DGL e NPG abre uma nova página na história da Cromology, apoiando-se no desempenho atual e orientada para o crescimento. Desejo todo sucesso às equipas da Cromology e da Nippon Paints para este novo capítulo."

Loïc Derrien, Diretor Geral da Cromology, refere: "Os colaboradores e as colaboradoras da Cromology estão ansiosos por se juntar à família do DGL-Nippon Paint Group. Hoje, abrimos um novo capítulo da transformação da Cromology com um forte foco no crescimento. Juntar-se ao 4º maior grupo mundial das tintas, irá trazer oportunidades fantásticas para cada um(a) de nós. Iremos aproveitar as tecnologias e os conhecimentos do DLG-NPG para benefício dos nossos clientes, oferecendo uma nova oportunidade de crescimento aos nossos fornecedores. Os funcionários e as funcionárias da Cromology irão beneficiar de oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal."

Dentro do DGL, a Cromology poderá desenvolver-se de forma autónoma, ao mesmo tempo que beneficia do acesso à dimensão global, tecnologias, competências e recursos financeiros importantes do NPG. Em particular:

A Cromology tornar-se-á a plataforma de desenvolvimento do DGL na Europa Ocidental nos mercados das tintas e revestimentos decorativos, bem como do ITE e também para o seu desenvolvimento em mercados adjacentes.

As marcas reconhecidas e líderes de mercado da Cromology serão mantidas e desenvolvidas ainda mais, com uma oferta de produtos alargada, aproveitando as gamas de produtos e a tecnologia do DGL/NPG.

A Direção e as equipas atuais da Cromology serão mantidas para dirigir o crescimento e a transformação da empresa.

A Cromology, com sua impressionante capacidade de inovação e graças a 3000 pessoas, terá um papel importante dentro da comunidade global de I&D do NPG, permitindo que a Cromology beneficie de especialização técnica e conhecimentos partilhados, mantendo a autonomia total na I&D.

As unidades de produção e logística serão mantidas e ampliadas ao longo do tempo.

Sobre o DuluxGroup e o Nippon Paint Group

DuluxGroup Limited (www.duluxgroup.com.au), empresa líder de tintas e revestimentos na Austrália e na Nova Zelândia, fundada em 1918. Com os seus 4000 colaboradores, o DLG apresenta um volume de negócios de 1,3 mil milhões de euros (2020). É detida a 100% pelo Nippon Paint Group desde 2019. O NPG é o quarto grupo mundial de tintas e o primeiro da Ásia.

Criado em 1881, o NPG tem mais de 34 000 colaboradores em 30 países e regiões, com rendimentos anuais de cerca de 6 mil milhões de euros. O DuluxGroup possui a marca DULUX Austrália, na Nova Zelândia e na Papua-Nova Guiné. Não tem qualquer associação nem ligação com o proprietário da marca DULUX noutras partes do mundo, incluindo na Europa.

Sobre a Cromology

Com mais de 3000 colaboradores, 5 laboratórios de investigação, 9 unidades de produção e 7 plataformas logísticas principais, mais de 380 Pontos de venda integrados e os seus sites de comércio eletrónico, os dos seus parceiros distribuidores independentes, comerciantes multi-especializados, Grandes marcas de Bricolage e Pure Players Marketplaces, a Cromology concebe, fabrica e distribui uma vasta variedade de tintas e produtos de decoração para profissionais de construção civil e particulares. A Cromology está presente em 8 países (Bélgica, Espanha, França, Itália, Luxemburgo, Marrocos, Portugal e Suíça).

Através da sua história de mais de 270 anos, a Cromology adquiriu conhecimentos incomparáveis no domínio das tintas decorativas. As marcas comerciais da Cromology são a expressão do seu profissionalismo, dos seus conhecimentos técnicos e estéticos e das suas capacidades de inovação (20% do volume de negócios é gerado por produtos com menos de três anos).

Graças a uma experiência do cliente premium, produtos de qualidade que oferecem a melhor relação qualidade-preço, a Cromology ambiciona desenvolver a sua presença no setor das tintas decorativas, particularmente na Europa, preocupando-se sempre em minimizar o seu impacto ambiental.

Para obter mais informações, consulte: www.cromology.com.

