A Dahua apresenta soluções de controlo e exibição imersivas na ISE 2024

BARCELONA, Espanha, 1 de fevereiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Dahua Technology, um importante prestador de serviços e soluções de AIoT centrada em vídeo, está a apresentar a sua mais recente gama de soluções de controlo e exibição na Integrated System Europe (ISE) 2024 em Barcelona, Espanha.

A Dahua está a apresentar uma gama diversificada de produtos e tecnologias adaptadas para diversos setores, tais como venda a retalho, educação, hospitalidade e empresas. Os destaques incluem um ecrã LED tudo-em-um, sinalética digital, um quadro branco interativo e inteligente DeepHub, um sistema versátil de parede de vídeo LCD, bem como monitores e controladores, tendo sido todos eles concebidos para elevar a comunicação visual e o envolvimento de empresas de todas as escalas.

"Estamos encantados por apresentar a melhor experiência visual imersiva impulsionada por tecnologia avançada aos visitantes europeus e de todo o mundo", disse Chenzhi Zhu, CEO da Dahua Iberia. "A Dahua pretende explorar e desenvolver-se em campos emergentes, oferecendo soluções inovadoras com funcionalidade superior às empresas modernas."

O produto estrela da Dahua, a série UH de ecrãs LED que dobram para dentro, fez uma estreia fantástica na exposição. Este ecrã LED dobrável e elevável tudo-em-um combina poderosas capacidades de processamento de IA com uma reprodução de cores e tecnologia de processamento de imagens fantásticas, apresentando imagens mais nítidas e naturais do que os ecrãs LED tradicionais. Outras funcionalidades incluem várias entradas de sinal, divisão flexível em dois ecrãs, ajuste automático da luminosidade, colunas stereo integradas, etc. Para além de ser flexível e móvel, este produto também poupa energia, com um consumo de energia de 0,5 W em modo de espera e diversas funções de desumidificação para prolongar a vida útil do LED. Estas vantagens tornam-no numa opção ideal para pequenos teatros, salas de reuniões, apresentações de empresas, exposições e muitas outras aplicações.

Empenhada na inovação e na excelência, a Dahua tem sido pioneira no setor de ecrãs inteligentes desde há dez anos e desenvolveu uma gama completa de linhas de produtos relacionadas. A tecnologia revolucionária Flip Chip on Board (COB) da Dahua leva os ecrãs LED ao nível seguinte. O ecrã LED inteligente Flip COB Fine Pixel Pitch proporciona uma iluminação mais suave, sem píxeis, e um desempenho visual excecional, contrariando de forma eficaz a fadiga visual digital. Também apresenta um nanofilme superficial, proporção elevada de contraste, capacidades à prova de água e de pó, vantagens de poupança de energia, etc., tornando-o adequado para centros de monitorização, estações de televisão, salas de aula de formação, anfiteatros e salões de exposições.

Daqui para a frente, a Dahua irá continuar a expandir a sua carteira de produtos para dar resposta às exigências dos mercados emergentes e aos avanços tecnológicos, capacitando os setores de atividades para prosperarem num mundo cada vez mais digital e interligado.

Para ficar a saber mais sobre as soluções de controlo e exibição da Dahua, visite o nosso stand em 3Q150 (até 2 de fevereiro) ou visite o nosso site oficial aqui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2332093/Dahua_showcasing_latest_lineup_display_control_solutions_Integrated_System_Europe.jpg Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/4525448/Dahua_LOGO_Logo.jpg