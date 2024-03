A DUBAI HOLDING ABRE AS INSCRIÇÕES PARA O DESAFIO GLOBAL DE SUSTENTABILIDADE "INNOVATE FOR TOMORROW"

DUBAI, EAU, 8 de março de 2024 /PRNewswire/ -- A Dubai Holding, uma empresa de investimentos globais diversificados com investimentos em 31 países, está a aceitar inscrições no seu "Innovate for Tomorrow Challenge", convidando inovadores globais a partilhar soluções escaláveis e orientadas para o impacto que abordam desafios críticos de sustentabilidade nos EAU.

O desafio pioneiro visa apoiar o talento empresarial para desenvolver soluções de sustentabilidade centradas no futuro que possam ajudar a impulsionar uma economia circular nos Emirados Árabes Unidos e a acelerar o seu caminho para o zero líquido. Liderada pela Dubai Holding, a iniciativa é implementada em colaboração com a incubadora de empresas in5 do TECOM Group.

Aberto a inovadores globais e a empresas em fase de expansão em todo o mundo, o desafio oferece uma oportunidade para apresentar soluções de sustentabilidade sob a forma de um Produto Mínimo Viável (MVP), serviço, processo ou uma combinação dos mesmos, com especial ênfase na promoção de práticas de consumo e produção responsáveis, em conformidade com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 12 das Nações Unidas. Isto inclui áreas como a circularidade económica, a eficiência dos recursos, a sustentabilidade da cadeia de abastecimento, a redução dos resíduos e a educação dos consumidores.

Huda Buhumaid, Chief Impact Officer da Dubai Holding, afirmou: "Como uma empresa socialmente responsável que opera para o bem do futuro, a sustentabilidade está na vanguarda das nossas operações em toda a Dubai Holding. O nosso compromisso inabalável em produzir um impacto positivo e moldar um futuro melhor para todas as nossas partes interessadas baseia-se numa dedicação inabalável à inovação sustentável. Através de iniciativas como o Innovate for Tomorrow Challenge, procuramos ativamente oportunidades transformadoras para reforçar a nossa contribuição para as agendas nacionais de sustentabilidade, incluindo o reforço da ambição do Dubai em reduzir o seu impacto ambiental, bem como a consolidação da nossa posição como catalisador de mudanças significativas nos EAU e não só".

O vencedor e o segundo classificado do desafio, revelados em maio de 2024, serão selecionados na sequência de um rigoroso processo de avaliação e receberão um vasto pacote de recompensas. Isto inclui o acesso à incubadora de empresas in5 do TECOM Group e um prémio nominal em dinheiro para cada um. O vencedor terá a oportunidade exclusiva de implementar a solução através de um programa-piloto com a Dubai Holding e receberá orientação personalizada de especialistas do setor. Os cinco finalistas terão a oportunidade de participar num dia de apresentação aos investidores para mostrar as suas inovações às principais partes interessadas do setor. Para garantir a igualdade de oportunidades e de acesso a todos os participantes, não são cobradas taxas de inscrição para a apresentação de candidaturas. Para apresentar uma candidatura ao desafio antes de 31 de março de 2024, clique aqui.

