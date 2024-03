DUBAI HOLDING ERÖFFNET DIE EINREICHUNGEN FÜR DEN GLOBALEN NACHHALTIGKEITSWETTBEWERB 'INNOVATE FOR TOMORROW'

DUBAI, VAE, 8. März 2024 /PRNewswire/ -- Dubai Holding, eine diversifizierte globale Investmentgesellschaft mit Investitionen in 31 Ländern, nimmt Bewerbungen für ihre ‚Innovate for Tomorrow Challenge' entgegen, die globale Innovatoren dazu einlädt, skalierbare und wirkungsorientierte Lösungen zur Bewältigung kritischer Nachhaltigkeitsprobleme in den VAE vorzustellen.

Die bahnbrechende Herausforderung zielt darauf ab, unternehmerische Talente bei der Entwicklung zukunftsorientierter Nachhaltigkeitslösungen zu unterstützen, die dazu beitragen können, die Kreislaufwirtschaft in den VAE voranzutreiben und den Weg zu einer Netto-Null-Wirtschaft zu beschleunigen. Die von der Dubai Holding geleitete Initiative wird in Zusammenarbeit mit dem Gründerzentrum der TECOM-Gruppe in5 durchgeführt.

Der Wettbewerb steht globalen Innovatoren und Scale-up-Unternehmen auf der ganzen Welt offen und bietet die Möglichkeit, Nachhaltigkeitslösungen in Form eines Minimum Viable Product (MVP), einer Dienstleistung, eines Prozesses oder einer Kombination einzureichen, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung verantwortungsvoller Konsum- und Produktionspraktiken im Einklang mit dem UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung (SDG) 12 liegt. Dazu gehören Bereiche wie Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit der Lieferkette, Abfallvermeidung und Verbrauchererziehung.

Huda Buhumaid, Chief Impact Officer, Dubai Holding, sagte: „Als sozial verantwortungsbewusstes Unternehmen, das für das Wohl von morgen arbeitet, steht die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unserer Aktivitäten in der Dubai Holding. Unser unerschütterliches Engagement, positive Auswirkungen zu erzielen und eine bessere Zukunft für alle unsere Stakeholder zu gestalten, beruht auf unserem unerschütterlichen Einsatz für nachhaltige Innovation. Durch Initiativen wie die Innovate for Tomorrow Challenge verfolgen wir aktiv transformative Möglichkeiten, um unseren Beitrag zur nationalen Nachhaltigkeitsagenda zu verstärken, einschließlich der Stärkung von Dubais Bestreben, seine Umweltauswirkungen zu reduzieren, und um unsere Position als Katalysator für sinnvolle Veränderungen in den VAE und darüber hinaus zu festigen."

Der Gewinner und der Zweitplatzierte des Wettbewerbs, der im Mai 2024 bekannt gegeben wird, werden nach einem strengen Bewertungsverfahren ausgewählt und erhalten ein umfassendes Prämienpaket. Dazu gehören der Zugang zum in5-Gründerzentrum der TECOM-Gruppe und ein nomineller Geldpreis für jeden. Der Gewinner erhält die exklusive Gelegenheit, die Lösung im Rahmen eines Pilotprogramms mit der Dubai Holding zu implementieren und erhält eine maßgeschneiderte Betreuung durch Branchenexperten. Die fünf Finalisten werden die Möglichkeit haben, an einem Pitch-Day für Investoren teilzunehmen, um ihre Innovationen den wichtigsten Interessengruppen der Branche zu präsentieren. Um Chancengleichheit und Zugang für alle Teilnehmer zu gewährleisten, werden für die Einreichung von Bewerbungen keine Anmeldegebühren erhoben. Um sich bis zum 31. März 2024 für den Wettbewerb zu bewerben, klicken Sie bitte hier.

