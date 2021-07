A Getir, a primeira empresa de entregas ultrarrápidas de supermercado do mundo, adquire a BLOK, uma empresa de entregas de supermercado no sul da Europa

Esta é a primeira Fusão e Aquisição da Getir desde que a empresa de tecnologia foi fundada há seis anos e marca o próximo capítulo da marca à medida que prossegue a sua expansão global. A adição da BLOK, fundada por Vishal Verma, Hunab Moreno e Varun Kapoor em fevereiro de 2021 e que atualmente opera em várias cidades do sul da Europa, incluindo Madrid, Barcelona e Milão, proporcionará o acesso imediato da Getir a Espanha e Itália, com Portugal a seguir. A Getir também irá integrar a atual equipa da BLOK, com mais de 120 colaboradores ambiciosos.

A Getir foi fundada em 2015 como o primeiro serviço de entregas ultrarrápidas de supermercado do mundo em Istambul e cresceu rapidamente nos últimos anos. Após a sua entrada bem-sucedida no mercado em Londres, em janeiro de 2021, e em Amesterdão, em maio de 2021, a Getir continuou a sua história de sucesso na Europa com lançamentos recentes em Berlim e Paris, em junho de 2021.

A mais recente ronda de financiamento da série D da Getir valorizou a empresa em mais de 7,5 mil milhões de dólares e, na sequência do seu rápido crescimento na Europa, a Getir está prestes a lançar-se em várias cidades dos Estados Unidos da América até ao final do ano. A equipa empreendedora da BLOK irá contribuir para a experiência incomparável da Getir, estabelecendo-a como a marca de referência no espaço global de entregas de pedidos.

"Enquanto empresa, sempre nos esforçámos por trabalhar com as pessoas e por inovar o que fazemos para tornar o mercado num local mais forte e mais bem-sucedido. Trazer a BLOK, que teve um ano monumental desde o seu lançamento em fevereiro, é uma oportunidade empolgante e que complementa a nossa abordagem empresarial e a nossa convicção de que a velocidade é o nosso trunfo. A BLOK é a nossa primeira aquisição, e queríamos certificar-nos de que quem trouxéssemos a bordo era o mais adequado em termos culturais e éticos para a Getir", afirma Nazim Salur, fundador da Getir. "Acreditamos firmemente que a BLOK, com o seu conhecimento local e o seu sucesso contínuo em Espanha e Itália, nos irá permitir tornar-nos parte destas comunidades locais e garantir o melhor serviço da classe em todo o sul da Europa."

"Estamos muito entusiasmados por nos juntarmos aos pioneiros de entregas ultrarrápidas no nosso objetivo comum de liderar o mercado crescente de entregas de supermercado no sul da Europa. Esta aquisição permite-nos aproveitar o profundo know-how, relações e tecnologia da Getir, combinando-os com a nossa equipa de classe mundial e as nossas capacidades de execução para criar um formidável líder nesta parte do mundo. Tivemos uma excelente resposta de todos os nossos lançamentos em Espanha e Itália e mal podemos esperar para duplicar os nossos esforços ao lado da Getir", acrescentou Vishal Verma, cofundador da BLOK.

Uma seleção de imagens pode ser encontrada e descarregada aqui.

Sobre a Getir

A Getir é a empresa pioneira em entregas ultrarrápidas. A empresa de tecnologia, sediada em Istambul, revolucionou as entregas de última milha com a sua proposta de entregas de supermercados em 10 minutos, oferecendo uma seleção de milhares de artigos diários aos seus clientes em minutos, 7 dias por semana, dia e noite. A Getir está atualmente a operar em 33 cidades da Turquia e lançou as suas operações no Reino Unido em janeiro, nos Países Baixos em maio de 2021 e em Berlim e Paris em junho de 2021. A Getir também tem empresas associadas disponíveis na Turquia –- GetirFood, GetirMore, GetirWater e GetirLocals.

A Getir é, em primeiro lugar e acima de tudo, uma empresa de tecnologia, fundada em 2015 por Nazim Salur (fundador da BiTaksi, a principal aplicação de táxis da Turquia), Serkan Borancili (fundador da GittiGidiyor.com, um mercado de e-shopping) e Tuncay Tutek (ex-executiva da Procter & Gamble e da PepsiCo na Europa e no Médio Oriente).

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/1555989/Nazim_Salur.jpg

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/1555990/Getir_UK.jpg

Logótipo – https://mma.prnewswire.com/media/1526012/Getir_Logo.jpg

SOURCE Getir