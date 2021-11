A Heineken® e Kygo celebram o fim de semana do GRANDE PRÉMIO DA CIDADE DO MÉXICO DE FÓRMULA 1 2021 da Heineken com uma atuação exclusiva ao vivo a partir do pódio

A obra de arte deslumbrante e colorida de Villagómez retrata o Quetzalcoatl, uma divindade antiga da cultura asteca, cujo nome se traduz por "serpente de penas" e que era o deus asteca do sol, do vento, do ar e da aprendizagem.

O palco foi construído especificamente para receber Kygo, a cantora mexicana Sofia Reyes e os cantores americanos Justin Jesso e Parson James, juntamente com um grande piano, a cabina do DJ e oito violinistas. O conjunto tocou para uma animada multidão que foi autorizada a estar na pista para comemorar a atuação e o regresso da F1® ao México.

Sobre atuar no Grande Prémio, Kygo comentou: "Como grande fã da F1®, é um verdadeiro privilégio estar de volta ao México e atuar numa corrida tão icónica. A arena do Foro Sol na pista, combinada com a paixão dos fãs mexicanos, proporciona uma atmosfera elétrica. Queria fazer algo que fosse digno do momento para celebrar a corrida, mas também queria que as pessoas pudessem juntar-se novamente para desfrutar do desporto e da música ao vivo. Foi especial colaborar com uma cantora tão talentosa como a Sofia Reyes na sua terra natal neste espetáculo, além de combinar elementos de orquestra com os violinos e os violoncelos. Tudo isto adicionou camadas adicionais à música e, portanto, mais profundidade ao som, a fim de criar uma atuação verdadeiramente única."

Os fãs da corrida desfrutaram da atuação nas bancadas do Foro Sol e na pista, enquanto os fãs em casa sintonizaram a transmissão ao vivo através do serviço de transmissão EDM da Beatport, dos canais de Facebook da F1 e da Red Bull Racing Honda, bem como na página do próprio Kygo no Facebook.

