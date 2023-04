A Hinojosa, ao qual pertence a portuguesa Graphicsleader, apresentará as suas novidades em packaging sustentável para o setor pesqueiro na Seafood 2023

- Produtos como o Halopack® by Hinojosa e o Sumbox serão algumas das soluções que os visitantes poderão conhecer na feira, onde serão auxiliados por uma equipa com grande experiência em inovação em packaging sustentável dirigidas ao consumidor final

VALÊNCIA, Espanha, 21 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Após o êxito da sua participação em 2022, o Hinojosa Packaging Group, ao qual pertence a empresa portuguesa Graphicsleader, voltará a estar presente na feira internacional Seafood Expo Global, que decorrerá de 25 a 27 de abril em Barcelona.

Embalagens Hinojosa de produtos do mar

O grupo, orientado para a inovação e norteado pelas necessidades e pela busca das novas tendências de consumo, conta com uma profunda experiência como produtor de embalagens dirigidas ao setor pesqueiro e com uma grande equipa de especialistas no desenvolvimento de novas soluções inovadoras para packaging sustentável dirigidas ao consumidor final e que constituem a mais ampla oferta combinada na Europa.

As embalagens sustentáveis destinadas à indústria aquícola que estarão expostas em Barcelona na próxima semana vão desde embalagens primárias 100% recicláveis até formatos especiais para a indústria conserveira, e caixas para lagostins congelados.

Novas soluções que conservam a frescura dos produtos

Os produtos 360 Green Packaging serão os protagonistas da próxima edição da feira Seafood 2023. Esta linha inclui as embalagens primárias sustentáveis e inovadoras Halopack® by Hinojosa, produzidas e distribuídas em exclusivo pela Hinojosa na Península Ibérica. Compostas por cartão e uma fina capa de filme, são resistentes ao congelamento, à água e às altas temperaturas. Também são fabricadas a partir de 70% de materiais reciclados e permitem reduzir até 75% do consumo de plásticos de utilização única.

A Hinojosa também apresentará a sua solução Sumbox, desenhada para o transporte de peixe e marisco fresco. A sua composição faz com que seja 100% reciclável, podendo depositar a caixa diretamente no contentor azul após terminar a sua utilização. É a melhor alternativa sustentável às tradicionais caixas POREX, reduzindo a pegada de carbono em até 70%. São embalagens resistentes à água, isotérmicas, personalizáveis em qualquer medida e de impressão em acabamento fotográfico.

A Hinojosa reforça o seu compromisso de avançar, em conjunto com os seus clientes para alternativas mais respeitosas do meio ambiente e, assim, cumprir com os objetivos de sustentabilidade do Acordo de Paris e da Agenda 2030.

Sobre o Hinojosa Packaging Group

A Hinojosa é uma empresa líder no desenho e fabricação de soluções sustentáveis de packaging. Com mais de 75 anos de história, o seu modelo baseia-se nos princípios da economia circular.

Graças à inovação permanente, a orientação para o cliente e a procura da excelência, o grupo não deixou de crescer e teve um importante impulso nos últimos anos, com a sua aposta na internacionalização. Atualmente, conta com 2.500 trabalhadores colaboradores e 19 unidades de produção em Espanha, Portugal e França, unindo a força de um grupo global à proximidade territorial.

O empenho - e desempenho - da empresa é criar impacto positivo onde opera, contribuindo para um maior bem-estar comum. Porque não se trata apenas de fabricar a melhor embalagem, mas também de cuidar de tudo o que a rodeia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2059231/Hinojosa_packaging_seafood.jpg

SOURCE Hinojosa Packaging Group