A Hinojosa expande a sua presença em França, com a participação no capital da ASV Packaging

- O Hinojosa Packaging Group fechou um acordo de participação de 49% da ASV Packaging, grupo francês líder nacional independente no desenho e produção de soluções de packaging sustentáveis, principalmente caixas de cartão para a indústria alimentar e de bebidas. Este acordo está ainda sujeito a confirmação por parte da Autoridade da Concorrência francesa.

- Os clientes da Hinojosa e da ASV Packaging poderão beneficiar de uma oferta de embalagens complementar e reforçada.

- As duas empresas pretendem reforçar a produção e a venda de bandejas sustentáveis HALOPACK® para alimentos frescos na Península Ibérica e em França.

VALÊNCIA, Espanha, 7 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- O Hinojosa Packaging Group submeteu à Autoridade da Concorrência francesa a aprovação do seu acordo de participação de 49% da ASV Packaging, grupo francês especializado no desenho e produção de soluções sustentáveis de embalagem, principalmente caixas de cartolina para a indústria alimentar e de bebidas.

ASV Packaging - Hinojosa

Com esta participação, a Hinojosa deseja expandir o seu desenvolvimento empresarial nos mercados espanhol e francês. A empresa pretende oferecer aos clientes franceses uma gama alargada e única de soluções de embalagem e tecnologias de impressão para agricultura, produtos de consumo de massa e agroalimentares, e também de comércio eletrónico. Estas soluções vão desde caixas unitárias, bandejas para alimentos frescos ou cubas, até embalagens ou expositores promocionais.

A Hinojosa e a ASV Packaging, que partilham os direitos exclusivos de produção e venda de barquetas HALOPACK® na Península Ibérica e em França, comprometem-se a trabalhar em conjunto para desenvolver esta alternativa sustentável às bandejas de plástico para produtos frescos e ultrafrescos embalados em atmosfera modificada (MAP) ou vácuo (SKIN).

A Hinojosa prossegue assim os seus planos de crescimento, com uma aposta firme na inovação, sustentabilidade e internacionalização. Esta operação permitirá à empresa reforçar a sua posição de líder no fabrico de soluções sustentáveis de embalagem no sul da Europa. A Hinojosa mantém um modelo organizacional descentralizado, apoiando-se em parceiros que partilham os seus valores. Além disso, em cada território, garante a máxima adaptação às exigências dos diferentes mercados e centra-se nos seus clientes, colaboradores e fornecedores, bem como nas comunidades em que está inserida.

"Na Hinojosa, sempre apostámos na integração de entidades dinâmicas e competitivas. Este é o modelo que nos tem permitido crescer e expandir em Espanha e a nível internacional. Com a aquisição da ASV Packaging, teremos a oportunidade de alargar a nossa oferta de soluções de packaging sustentável no mercado francês. É, sem dúvida, um marco importante e emocionante e ambas as empresas partilham os mesmos valores baseados na inovação, sustentabilidade e proximidade com o cliente. Estamos ansiosos por começar a trabalhar em conjunto com os 210 funcionários da ASV Packaging, para que juntos possamos continuar a acrescentar valor aos nossos clientes", afirmou Rubén Martínez Hinojosa, presidente do Hinojosa Packaging Group.

"O interesse da Hinojosa na ASV Packaging e o seu consequente investimento na nossa empresa é um reconhecimento do trabalho realizado nos últimos cinco anos com a nossa equipa diretiva e todos os nossos colaboradores, com o objetivo de construir para os nossos clientes uma oferta alternativa à dos grupos globais integrados. O poder do grupo Hinojosa e as sinergias importantes permitir-nos-ão reforçar e acelerar o nosso desenvolvimento", disse Philippe Desveronnières, presidente da ASV Packaging, no seu discurso de boas-vindas.

Sobre a ASV Packaging

A ASV Packaging, criada em 2017 e com 3 unidades de produção em França, converteu-se num protagonista no seu mercado, com uma faturação de 64 milhões de euros em 2022 e 210 colaboradores. Desde 2017, o grupo investiu 16 milhões de euros para modernizar o seu parque industrial e os meios de produção necessários para fabricar as suas soluções inovadoras de embalagem.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2147586/ASV_Packaging_Hinojosa.jpg

