Hinojosa étend sa présence en France grâce une prise de participation dans le capital d'ASV Packaging

- Hinojosa Packaging Group a conclu un accord de prise de participation de 49 % du groupe français ASV Packaging, leader national indépendant dans la conception et la production de solutions d'emballage durables, principalement à destination du secteur de l'agro-alimentaire. Cet accord reste soumis à l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.

- Les clients d'Hinojosa et d'ASV Packaging pourront bénéficier d'une offre d'emballages complémentaire et renforcée mutualisant les offres des deux groupes

- Les deux entreprises envisagent d'accélérer le développement de la production et de la vente des barquettes HALOPACK® sur la péninsule ibérique et en France

VALENCE, Espagne, 7 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Hinojosa Packaging Group, a soumis son accord de prise de participation de 49 % du groupe français ASV Packaging, spécialisé dans la conception et la production d'emballages durables, à destination du secteur de l'agro-alimentaire principalement, à l'Autorité de la concurrence.

Avec cette prise de participation, Hinojosa souhaite étendre son activité sur les marchés espagnol et français. Concrètement, l'entreprise vise à offrir à ses clients français une gamme élargie et unique de solutions d'emballage et de technologies d'impression pour l'agriculture, les produits de consommation courante et agro-alimentaires et le commerce électronique. Ces solutions englobent les emballages de transport, les emballages de vente et présentoirs publicitaires les barquettes pour les aliments frais ou ultra frais ou encore les pots et gobelets.

Hinojosa et ASV Packaging, qui partagent les droits exclusifs de production et vente des barquettes HALOPACK® sur la péninsule ibérique et en France, se sont également engagées à travailler ensemble pour développer cette solution durable, alternative aux barquettes en plastique pour les produits frais et ultra frais emballés sous atmosphère modifiée (MAP) ou sous vide (SKIN).

Hinojosa poursuit ainsi son objectif de croissance en misant résolument sur l'innovation, la durabilité et l'internationalisation. Cette opération permettra au groupe de renforcer sa position de premier fabricant de solutions d'emballage durables dans le sud de l'Europe. Hinojosa maintient un modèle organisationnel décentralisé en s'appuyant sur des partenaires qui partagent ses valeurs. En outre, sur chaque territoire, l'entreprise assure une adaptation maximale aux exigences des différents publics et se centre sur ses clients, ses employés et ses fournisseurs ainsi que sur les communautés dans lesquelles elle opère.

« Chez Hinojosa, nous avons toujours opté pour l'intégration d'organisations dynamiques et compétitives. C'est le modèle qui nous a permis de grandir et de nous développer en Espagne comme à l'international. Avec l'acquisition d'ASV Packaging, nous aurons la possibilité d'élargir notre offre de solutions d'emballage durables sur le marché français. Il s'agit sans aucun doute d'une étape importante et passionnante, et les deux entreprises partagent les mêmes valeurs reposant sur l'innovation, le développement durable et la proximité avec le client. Nous sommes impatients de collaborer avec les 210 employés d'ASV Packaging pour continuer, ensemble, à apporter de la valeur à nos clients », a déclaré Rubén Martínez Hinojosa, président d'Hinojosa Packaging Group.

« L'intérêt d'Hinojosa pour ASV Packaging et son investissement conséquent dans notre entreprise constituent une reconnaissance du travail accompli au cours des cinq dernières années par notre équipe de direction et tous nos employés, avec l'objectif de construire pour nos clients une offre alternative à celle des groupes mondiaux intégrés. La puissance du groupe Hinojosa mise à notre disposition et les importantes synergies vont nous permettre de renforcer et d'accélérer notre développement », se réjouit Philippe Desveronnières, président d'ASV Packaging.

À propos d'ASV Packaging

ASV Packaging crée en 2017 et qui possède ce jour trois unités de production en France et est devenu un opérateur incontournable sur son marché, réalisant un chiffre d'affaires de 64 millions d'euros en 2022 avec 210 salariés. Depuis 2017, le groupe a investi 16 millions d'euros pour moderniser son outil industriel et installer les moyens de production nécessaires à la fabrication de ses solutions d'emballage innovantes.

