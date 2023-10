A Hinojosa regressa à Conxemar 2023 para apresentar as suas soluções de packaging sustentável para produtos do mar

Os participantes poderão descobrir um vasto portefólio no qual se destacam alternativas como o Halopack by Hinojosa e a Sumbox, duas soluções inovadoras capazes de conservar toda a frescura do mar em embalagens sustentáveis

Outras soluções, como caixas para marisco ultracongelado ou para conservas, completam a oferta a exibir no stand, que contará com uma equipa de especialistas para auxiliar os visitantes internacionais

VALÊNCIA, Espanha, 29 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Hinojosa Packaging Group voltará a estar presente no próximo mês de outubro na Conxemar, a Feira Internacional de Produtos do Mar Congelados, que decorrerá pela 24.ª vez em Vigo. Durante os três dias, a empresa apresentará uma grande variedade de soluções de packaging versáteis, 100% recicláveis e personalizáveis, com o objetivo de melhorar a conservação dos produtos do mar e evitar o desperdício alimentar.

Hinojosa regressa à Conxemar 2023 para apresentar as suas soluções de packaging sustentável para produtos do mar (PRNewsfoto/Hinojosa Packaging Group)

Halopack by Hinojosa é a alternativa às clássicas bandejas de plástico para alimentos, com a principal vantagem de eliminar até 80% do plástico de utilização única. É uma solução resistente à congelação e à água, fabricada a partir de energia 100% renovável com cartão com certificação FSC e laminado em plástico destacável, adequado para utilização em forno e micro-ondas.

Por outro lado, a Sumbox é a melhor alternativa às embalagens de porex: uma solução 100% reciclável, estanque e à prova de água. Além disso, reduz as emissões até 70% porque otimiza a cadeia logística. A sua principal função é preservar a excelência do peixe e do marisco ao longo de todo o seu percurso, desde a origem até à entrega à restauração. Assim, a embalagem desempenha um papel crucial para garantir que o artigo mantém a temperatura adequada, permitindo que as suas qualidades aromáticas, gustativas e visuais permaneçam intactas.

As caixas para marisco congelado são uma das soluções mais reconhecidas no catálogo da Hinojosa. Mais concretamente, as caixas para lagostins são um dos produtos mais vendidos da empresa nos cinco continentes. Estes recipientes têm propriedades para conservar o produto a temperaturas de até -35º, e o design inovador permite que o processo de congelação seja mais curto, garantindo a qualidade do produto graças ao seu tratamento anti-humidade.

Para completar a oferta no stand 3C33 da Conxemar, serão apresentadas as caixas para conservas de peixe, embalagens de pequeno formato com impressão de alta qualidade, destinadas às empresas conserveiras que procuram uma grande capacidade de personalização.

Sobre o Hinojosa Packaging Group

O Hinojosa Packaging Group é uma empresa líder na produção soluções sustentáveis de Packaging. Com mais de 75 anos de história, o seu modelo baseia-se nos princípios da economia circular.

Graças à inovação permanente e à procura da excelência, o grupo não deixou de crescer ao lado dos seus clientes, criando valor partilhado, e teve um importante impulso nos últimos anos, com a sua aposta na internacionalização. Atualmente, conta com 2.500 trabalhadores colaboradores e 19 unidades de produção entre Espanha, Portugal e França, unindo a força de um grupo global à proximidade territorial. O grupo encerrou 2022 com um volume de negócios de 820 milhões de euros, 27% superior ao registado em 2021.

O objetivo do Hinojosa Packaging Group é criar impacto positivo onde opera, contribuindo para um maior bem-estar. Porque não se trata apenas de fabricar a melhor embalagem, mas também de cuidar de tudo o que a rodeia.

