A HiStone lança o seu novo POS tudo em um altamente produtivo - HERO II

QINGDAO, China, 24 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A HiStone está pronta para impressionar os participantes do mercado de retalho e hospitalidade com dois novos modelos POS – HK578 e HK578U, com a marca HERO II. As empresas de retalho e hospitalidade agora têm uma oportunidade vibrante de obter uma vantagem para as suas lojas físicas, redes de retalho, restaurantes e hotéis.

HERO II (HK578 and HK578U) - All-in-one POS. Powered to Succeed. The New Hero in Town.

Os sistemas POS tudo em um têm uma elevada procura para lojas offline, pois garantem experiências do utilizador excecionais. Os novos modelos HERO II são soluções revolucionárias de ponto de venda que combinam um elevado desempenho e com um baixo consumo de energia.

Benefícios do HERO II HK578 e do HERO II HK578U

O HERO II satisfaz completamente as mais recentes exigências de tecnologia e negócios. O HK578 e o HK578U proporcionam às empresas de hospitalidade e retalho a melhor experiência do cliente, cortes de despesas e excelência técnica.

Alta produtividade e menor consumo de energia

O processador Intel Celeron J6412 torna o HK578 numa escolha rentável. O POS contém memória DDR4 de 4 GB e armazenamento SSD de 128 GB (características padrão), com upgrades opcionais de até 16 GB e 512 GB, respetivamente.

Com as mesmas especificações técnicas, o modelo HK578U conta com processadores Intel® Core™ i3/i5 de 11.ª geração que garantem um maior desempenho e uma maior capacidade de resposta.

Conforto ocular

Os modelos HERO II estão equipados com um ecrã LED de 15" que é compatível com todas as soluções de software 4:3.

Estão disponíveis duas opções de segundo ecrã: um ecrã compacto de 10,4" com resolução de 800 x 600 ou um ecrã panorâmico de 15" totalmente funcional com resolução de 1024 x 768. Existem ecrãs secundários táteis ou não. O HK578 e o HK578U podem ser equipados com ecrãs fluorescentes a vácuo altamente resistentes (VFD).

Design elegante

Feitos de alumínio fundido, com uma pegada compacta e um design elegante, os modelos HERO II são elegantes e combinam com as mais recentes tendências de tecnologia e centralidade no cliente.

Os modelos proporcionam o máximo conforto com vários ajustes de altura e capacidade de montagem VESA.

Periféricos opcionais

O HERO II pode incluir leitores de cartões (apenas MSR ou MSR + RFID), leitores de impressão digital e suportes de secretária/suportes de parede. Os modelos são compatíveis com os sistemas operacionais Linux, Windows 10 e Windows 11 para melhorar a flexibilidade do seu negócio.

O ambiente operacional varia de 0 ℃ a 40 ℃, fazendo com que estas novas soluções de POS correspondam perfeitamente às condições de trabalho de todas as instalações de negócios, seja uma loja offline, um restaurante ou um hotel.

"O HERO II é o próximo passo no caminho para a nossa missão global – proporcionar às empresas de retalho e hospitalidade, juntamente com os seus clientes, a melhor experiência possível", afirmou Mohamed Berihi, diretor de desenvolvimento empresarial da HiStone.

