A Hitachi LG Data Storage apresenta o Tube T31: A melhor pendrive para os entusiastas dos jogos de consola em todo o mundo

SEUL, Coreia do Sul, 28 de fevereiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Hitachi LG Data Storage, A distribuidora global da SK hynix revelou recentemente o 'Tube T31', uma nova pendrive SSD com ligação USB, no Japão e na Coreia. Este produto inovador tem como objetivo aliviar as limitações de armazenamento de dispositivos de jogos como a PlayStation 5 e a Xbox. O Tube T31 apresenta um design elegante e leve, tornando-o adequado para uma variedade de dispositivos, incluindo consolas de jogos, PCs, computadores portáteis e smart TVs. Com uma impressionante taxa de transferência de 10 Gbps e velocidades de leitura e escrita sequenciais até 1000 MB/s, satisfaz as exigências dos jogadores mais ávidos.

Tube T31

Após a sua receção favorável no Japão e na Coreia, a Hitachi LG Data Storage está a preparar o lançamento global do Tube T31, com uma promoção especial de primavera dirigida aos entusiastas dos jogos de consola em todo o mundo. A promoção destina-se especificamente a clientes de 10 países, incluindo EUA, Canadá, México, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Austrália e Singapura.

O Tube T31 é um salva-vidas para aqueles que lutam constantemente com o espaço de armazenamento para os seus queridos álbuns de jogos. Com o Tube T31, os utilizadores de consolas podem simplesmente ligar-se, instalar rapidamente os seus álbuns de jogos favoritos e mergulhar diretamente na ação.

Mas isso não é tudo. O Tube T31 é também uma excelente adição para os utilizadores da PlayStation 5. Permite-lhes jogar os seus jogos favoritos da PlayStation 4 guardados na pen USB. Graças à sua velocidade rápida e gestão térmica superior, os jogadores da PlayStation 5 podem desfrutar de uma jogabilidade suave e sem falhas na PlayStation 4.

Sobre a Hitachi LG Data Storage Inc.

A Hitachi LG Data Storage, uma entidade empresarial em colaboração entre a Hitachi e a LG Electronics, dedica-se ao desenvolvimento de dispositivos de armazenamento de topo e de componentes para cabinas de automóveis. Como parceiro de fabrico autorizado e distribuidor global dos SSD da SK hynix, a Hitachi LG Data Storage assegura os mais elevados padrões de qualidade e uma entrega fiável aos clientes em todo o mundo.

A Hitachi LG Data Storage está atualmente à procura de parcerias com distribuidores regionais a nível mundial para expandir o seu alcance no mercado. Os interessados podem contactar-nos através de email.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2346232/Tube_T31.jpg