A Hitachi-LG Data Storage vai vender dissipadores de calor da SK hynix para a PlayStation 5 com uma promoção exclusiva

SEOUL, Coreia do Sul, 22 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- 22 de janeiro, A Hitachi-LG Data Storage Inc., a distribuidora e parceira de fabrico global da SK hynix , vai lançar o novo dissipador de valor "Haechi H01" concebido especialmente para a PlayStation 5. Este dissipador de calor inovador tem como objetivo maximizar o desempenho de arrefecimento do SSD interno P41 de elevado desempenho, desenvolvido pela SK hynix.

H01 HEATSINK

Para promover o produto, a Hitachi-LG Data Storage está a planear uma promoção global na Amazon com início a 22 de janeiro e fim a 4 de fevereiro em 9 países: EUA, Canadá, México, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha e Austrália.

O dissipador de calor Haechi H01 é fabricado com tecnologia avançada de maquinagem CNC e foi concebido como uma peça única. Possui uma área de dissipação de calor aproximadamente 2,3 vezes maior do que a de um dissipador de calor SSD M.2 padrão. A parte inferior do dissipador de calor possui Material de Interface Térmica (TIM), resistente à deformação causada pelo calor e pela tensão, aumentando assim a durabilidade do produto.

A Hitachi-LG Data Storage Inc. sublinhou que o dissipador de calor H01 foi concebido para jogos de elevado desempenho e consegue manter um desempenho estável, equilibrando a velocidade rápida e a produção de calor.

Além disso, a Hitachi LG Data Storage planeia introduzir num futuro próximo um dissipador de calor M.2 SSD específico para a PlayStation 5 Slim da SK hynix.

Sobre a Hitachi-LG Data Storage Inc.

A Hitachi-LG Data Storage, uma entidade empresarial em colaboração entre a Hitachi e a LG Electronics, dedica-se ao desenvolvimento de dispositivos de armazenamento de topo e de componentes para cabinas de automóveis. Enquanto parceiro de fabrico autorizado e distribuidor global dos SSD da SK hynix, a Hitachi-LG Data Storage assegura os mais elevados padrões de qualidade e uma entrega fiável aos clientes em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2321185/H01_Press_Release_Image_001.jpg