A Huawei compromete-se com entregas em duas semanas para soluções de armazenamento

A Huawei lançou o seu compromisso de entrega em duas semanas como resposta à procura global das organizações que pretendem modernizar as suas redes e estabelecer-se em novas localizações por todo o mundo em prazos mais curtos. Este compromisso ajudará os clientes a simplificar as suas operações e a reduzir os custos associados a prazos de entrega mais longos.

O armazenamento all-flash Huawei OceanStor Dorado, que combina o hardware inovador da Huawei, o algoritmo inteligente FlashLink®, a arquitetura SmartMatrix, líder do setor, e um design de solução gateway-free active-active, estabelece novos padrões de referência a nível de desempenho e fiabilidade do armazenamento, fornecendo serviços de dados para aplicações empresariais críticas. Esta solução tem um desempenho excelente em diversos cenários, desde bases de dados e virtualização até análises big data, sendo indicada para uma grande variedade de setores.

O Huawei OceanStor Dorado 3000 V6 é um sistema de armazenamento all-flash, fácil de utilizar e eficaz em termos de custos, concebido para pequenas e médias empresas. O Huawei OceanStor Dorado 5000 V6 é a última geração de sistemas de armazenamento all-flash de gama média e está preparado para satisfazer os requisitos de alta disponibilidade, utilização e usabilidade de empresas de grande e média dimensão, graças à sua substancial capacidade de armazenamento e acesso rápido a dados.

O Huawei OceanStor 2600 V5, um sistema de armazenamento de flash híbrido e inteligente de última geração, concebido para empresas de alto crescimento e sucursais de grandes empresas, está equipado com uma plataforma de hardware de qualidade que possibilita uma capacidade de convergência poderosa em conjunto com um software de gestão inteligente. Este sistema de armazenamento oferece funcionalidade, eficiência, fiabilidade e recursos de operações e manutenção (O&M) excecionais, dispondo de soluções flexíveis de backup e recuperação de desastres (DR) para proporcionar níveis elevados de continuidade de negócios e segurança de dados.

A reputação da Huawei nesta área está bem consolidada, como comprova a sua classificação como líder de mercado em armazenamento primário no Quadrante Mágico da Gartner durante seis anos consecutivos.

Todd Sun, Vice-Presidente da Huawei para o Western Europe Enterprise Business Group, comentou: "Estamos empenhados em ajudar os clientes a superar os longos prazos de entrega, fornecendo acesso contínuo à nossa gama de soluções de armazenamento flash. Está na hora de utilizar soluções de armazenamento flash em centros de dados, em particular porque estas soluções proporcionam agora maiores ganhos, associados a prazos de entrega mais curtos.

"A Huawei está empenhada em trabalhar com clientes e parceiros em todos os setores para fornecer soluções de rede e de armazenamento de ponta, e está a apoiá-los com descontos e com o nosso compromisso de entrega em duas semanas no âmbito das nossas iniciativas Fast Track."

A promoção de armazenamento flash decorrerá até 31 de dezembro para clientes da Bélgica, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, República da Irlanda, Portugal, Espanha e Suíça.

Informações sobre as promoções Fast Track para armazenamento flash e para soluções de redes poderão ser encontradas online. Para obterem uma proposta, os clientes poderão entrar em contacto com Promoção Storage Huawei- Fast track DON'T WAIT (arrow.com).

