A Huawei Enterprise Roadshow 2022 vai apresentar os mais recentes produtos e soluções para uma transformação digital sustentável

DÜSSELDORF, Alemanha, 21 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Huawei Enterprise anunciou planos para uma European Roadshow em 2022. Como parte da "Digital and Green, Transition to New Value Together", a Huawei Enterprise irá apresentar as suas mais recentes tecnologias, produtos e soluções em mais de 40 cidades em sete países entre março e outubro, dando aos clientes a oportunidade de conhecerem pessoalmente a respetiva equipa de especialistas líderes no setor.