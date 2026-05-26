A iniciativa, que está prestes a ser apresentada, desenvolve-se no âmbito do Erasmus+

Mais de 350 estudantes e 93 professores de Espanha, França, Portugal e Grécia lideram o projeto SchoolFan contra a desinformação climática nas salas de aula

O projeto permitiu criar um modelo pioneiro de ciência cidadã destinado a proteger adolescentes e jovens europeus da desinformação sobre as alterações climáticas

MADRID, 26 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Combater a desinformação sobre as alterações climáticas nas salas de aula. Este é o principal objetivo do projeto internacional SchoolFan (Escolas contra as notícias falsas por um futuro mais responsável), uma iniciativa europeia que entra agora na sua fase final após dois anos de trabalho coordenado entre Portugal, Espanha, França e Grécia.

Desenvolvido no âmbito do programa Erasmus+, na linha de projetos de cooperação educativa (KA2), o projeto apresentará os seus resultados finais no próximo dia 18 de junho. O trabalho desenvolvido permitiu criar um modelo pioneiro de ciência cidadã destinado a ajudar adolescentes e jovens europeus a identificar e combater a desinformação climática.

Desde o início, o SchoolFan reuniu uma equipa multidisciplinar composta por 30 docentes, investigadores e especialistas em comunicação de instituições europeias como a Universidade de Aveiro, Universidade Nova de Lisboa, Universidade Rey Juan Carlos, Universidade Complutense de Madrid, Cercle FSER e Universidade Nacional e Kapodistríaca de Atenas. O projeto integrou especialistas em ensino das ciências, pedagogia, jornalismo e comunicação corporativa, garantindo uma abordagem transversal e rigorosa à desinformação climática.

Ao longo de dois anos, foram desenvolvidas várias ações-chave. Entre elas, destaca-se o mapeamento dos currículos escolares para identificar oportunidades de integração da literacia mediática e da educação climática nas escolas, bem como a criação de recursos pedagógicos inovadores. Paralelamente, mais de 90 professores dos quatro países concluíram, em janeiro de 2026, uma formação especializada focada na identificação e desconstrução de notícias falsas relacionadas com as alterações climáticas.

Entre janeiro e março de 2026, o SchoolFan foi implementado em 32 turmas do ensino secundário, envolvendo mais de 350 estudantes. Durante este período, os alunos atuaram como verificadores de factos, analisando conteúdos sobre clima publicados no TikTok, YouTube e Instagram com base em metodologias internacionais de fact-checking. Muitos estudantes promoveram ainda iniciativas próprias nas suas escolas para ajudar colegas a identificar conteúdos enganadores, ampliando o impacto do projeto.

O modelo desenvolvido permitirá que, até ao final de junho, a comunidade educativa europeia disponha de uma metodologia replicável para reforçar a literacia mediática e a educação climática nas escolas.

Os participantes da Universidade de Aveiro destacam o impacto do projeto junto de professores e estudantes. "Implementar este projeto em Portugal enquanto o país enfrentava eventos climáticos extremos reforçou a minha visão da força e resiliência dos professores", afirma Xana Sá Pinto. Para José Luís Araújo, "o sucesso do projeto reside no facto de as práticas desenvolvidas terem vindo para ficar nas escolas". Já Patrícia Pessoa sublinha que "o envolvimento dos alunos foi essencial, porque o tema faz parte do seu quotidiano". Margarida M. Marques destaca ainda "a riqueza da troca de experiências entre investigadores e professores para criar recursos educativos mais eficazes".