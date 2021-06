A IronFX lança o Iron Worlds Championship (IWC) com prémios no valor total de 1 milhão de dólares

LIMASSOL, Chipre, 1 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A IronFX tem o prazer de anunciar o lançamento do Iron Worlds Championship (IWC). O Campeonato de Negociação Mundial (Global Trading Championship) terá lugar entre 14 de junho e 16 de dezembro, e espera-se que atraia a atenção da comunidade de negociação mundial e gere entusiasmo e uma competição amigável. A pré-inscrição terá início no dia 1 de junho e durará até 13 de junho. Os investidores que se registarem mais cedo participarão automaticamente num sorteio, no qual 20 vencedores receberão produtos promocionais do IWC de edição limitada.

O Campeonato tem prémios num valor total impressionante de 1 milhão de dólares* e os investidores competirão em batalhas de negociação que terão lugar todos os meses e durante um período de 6 meses.

1. Sulphira World: 14 de junho – 13 de julho

2. Mangania World: 14 de julho – 13 de agosto

3. Phosphora World: 14 de agosto – 13 de setembro

4. Tantalum World: 14 de setembro – 14 de outubro

5. Titania World (Meia-final): 15 de outubro – 15 de novembro

6. Iron World (Final): 16 de novembro – 16 de dezembro

Haverá 20 vencedores nas primeiras 4 rondas, 5 em cada ronda, e 3 vencedores nas meias-finais e na final, respetivamente. Os clientes têm de abrir uma nova conta de negociação e fazer o depósito mínimo relevante para participarem no Campeonato durante as várias rondas de qualificação. Nas 4 primeiras rondas, será exigido um depósito mínimo de 500 dólares para participar na competição, mas para as meias-finais e para a final, serão necessários 3000 e 5000 dólares para competir, respetivamente.

Um representante da equipa IronFX afirmou: "Estamos extremamente entusiasmados com o Iron Worlds Championship (IWC), o qual esperamos que vá criar numa competição fantástica! Queremos incentivar os nossos investidores a participar, mas também convidamos novos investidores a aderir e a explorar a vasta gama de ativos e as condições de negociação que proporcionamos. Vai ser uma experiência fantástica!"

Sobre a IronFX

A IronFX é a líder mundial premiada de negociação online (Online Trading), com 10 plataformas de negociação e mais de 300 instrumentos negociáveis em 6 classes de ativos. A IronFX presta o seu serviço a mais de 1 milhão de clientes particulares em mais de 180 países e é popular pela sua vasta gama de produtos, spreads baixos e condições de negociação competitivas. A empresa fornece apoio dedicado ao cliente em mais de 30 idiomas diferentes.

