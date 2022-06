A Kavalan lança as novas embalagens para o "King Car Conductor"

Lançado pela primeira vez em 2011, o King Car Conductor é o primeiro uísque da Kavalan a prestar homenagem à sua empresa-mãe, o King Car Group. Amadurecido e encubado em vários barris de carvalho, esta expressão oferece notas delicadas de papaia, banana e maçã verde com complexidades ricas e florais. O design da etiqueta apresenta "King Car Conductor" escrito numa letra caligráfica semicursiva chinesa, a ouro, emparelhado com linhas fluidas que referenciam a Snow Mountain, onde a Kavalan obtém a sua água do degelo rica em minerais.

Na 22.ª SFWSC, participaram cerca de 5000 bebidas espirituosas de mais de 40 países, que foram avaliadas por 70 juízes, tornando-a na maior competição da SFWSC até ao momento.

Resultados da Kavalan na SFWSC 2022:

Double Gold

King Car Conductor Single Malt Whisky

Kavalan Podium Single Malt Whisky

Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Gold

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Brandy Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

King Car Conductor Single Malt Whisky resultados históricos double gold ou superior na SFWSC:

2015 Double Gold

2018 Double Gold e melhor outro Single Malt

2021 Double Gold

2022 Double Gold

Sobre a Kavalan Distillery

A Kavalan Distillery, no condado de Yilan, tem sido pioneira na arte do uísque de um só malte em Taiwan desde 2005. O nosso uísque, envelhecido num ambiente de humidade e calor intensos, aproveita a água do degelo do Monte Xueshan e é aprimorado por brisas do mar e das montanhas. Tudo isso se combina para criar a cremosidade característica do uísque Kavalan. Tendo adotado o nome ancestral do município de Yilan, a nossa destilaria conta com a experiência na produção de bebidas de cerca de 40 anos da sua empresa-mãe, o King Car Group. Recebemos mais de 650 medalhas de ouro ou superiores nos concursos mais competitivos do setor. Visite-nos em www.kavalanwhisky.com

Pedidos de informação de meios de comunicação social:

Kaitlyn Tsai

Sandra Tsai

