Kavalan lance un nouvel emballage pour le « King Car Conductor »

Lancé pour la première fois en 2011, le King Car Conductor est le premier whisky lancé par Kavalan qui rend hommage à sa société mère King Car Group. Mûrie et encuvée à partir de multiples fûts de chêne, cette expression diffuse des notes délicates de papaye, de banane et de pomme verte avec des complexités riches et florales. Le design de l'étiquette porte l'inscription « King Car Conductor » en caractères calligraphiques chinois semi-cursifs en or, associés à des lignes fluides faisant référence à la montagne des neiges où Kavalan puise ses eaux de fonte riches en minéraux.

La 22e édition de la SFWSC a attiré quelque 5 000 spiritueux de plus de 40 pays, qui ont été évalués par 70 juges, ce qui en fait la plus grande compétition SFWSC à ce jour.

Les résultats de Kavalan à l'occasion de la SFWSC 2022 :

Double Or

King Car Conductor Single Malt Whisky

Kavalan Podium Single Malt Whisky

Kavalan Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Or

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Brandy Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Sherry Amontillado Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Résultats historiques double or ou supérieurs obtenus par le King Car Conductor Single Malt Whisky à l'occasion de la SFWSC :

Double Gold 2015

Double Gold & Best Other Single Malt 2018

Double Gold 2021

Double Gold 2022

À propos de la distillerie Kavalan

La distillerie Kavalan, située dans le comté de Yilan, est pionnière dans l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans des conditions d'humidité et de chaleur intenses, est produit à partir des eaux de fonte de Snow Mountain et est agrémenté de brises de mer et de montagne. Tout cela se combine pour créer l'onctuosité caractéristique de Kavalan. Reprenant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur près de 40 ans d'expérience dans la fabrication de boissons sous l'égide de la société mère, King Car Group. Nous avons obtenu plus de 650 récompenses dans les concours les plus compétitifs du secteur. Consultez le site www.kavalanwhisky.com

