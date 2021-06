A Keyrus lança os seus serviços em Portugal com o intuito de acelerar o seu desenvolvimento no Sul da Europa e criar um centro de excelência nearshore em Data Intelligence, para benefício dos seus clientes europeus

LEVALLOIS-PERRET, França, 15 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Keyrus, player internacional nas áreas de Data Intelligence, Digital e Consultoria em Gestão e Transformação de Empresas, anuncia a abertura da sua filial em Portugal, com o objetivo de acelerar o seu desenvolvimento no Sul da Europa e criar um centro de excelência nearshore em Data Intelligence, para benefício dos seus clientes europeus.

Presente em Espanha há mais de 15 anos, o Grupo Keyrus está a expandir-se na região ibérica com a abertura de uma filial em Portugal. O país, que é altamente competitivo no domínio dos serviços digitais na Europa, possui ativos como uma excelente infraestrutura de TI e uma força de trabalho altamente qualificada, anglófona e com qualificação atribuída por instituições conceituadas.

Com o lançamento desta subsidiária, o Grupo Keyrus expandirá sua presença no Sul da Europa e ganhará significativa participação de mercado, implantando seu portfólio completo de serviços e soluções em Transformação de Dados e Digital, entre os quais, Computação na Núvem e Segurança, Gestão e Visualização de Dados, Ciência de Dados e ofertas de análise avançada e gestão de desempenho. Um dos principais objetivos estratégicos é atender às necessidades de serviços nearshore dos seus atuais clientes na Europa. A Keyrus terá como alvo os setores nos quais tem uma forte presença no mercado europeu, como na Indústria (por exemplo, CCPA, Euralis, Radiall, DS Smith), Retalho / CPG (por exemplo, Monoprix, IKKS) e Serviços Financeiros (por exemplo, BNP Paribas, Fortis, Brookson, Fitch Avaliações). A Keyrus está ativamente a recrutar para continuar a expandir este seu centro de excelência de Data Intelligence & Analytics.

De forma a abordar o mercado local, irá também trabalhar em estreita colaboração com os seus principais parceiros que identificaram Portugal como uma prioridade para o seu desenvolvimento europeu. Os planos de mercado foram definidos em conjunto com Tableau, Alteryx, Snowflake, Talend, Denodo e Anaplan.

Estabelecida em Lisboa, a mais nova agência da Keyrus será dirigida por Javier Riera, um executivo sénior do Grupo Keyrus há mais de 15 anos.

Tendo iniciado a sua carreira na Espanha, em funções Técnicas, Vendas e Gestão, ocupou o cargo de Diretor Geral da Keyrus no Brasil nos últimos 5 anos, antes de retornar à Península Ibérica como Diretor Executivo - Sul da Europa.

"A abertura desta filial é um desafio fantástico. Depois do Brasil, estou feliz por assumir esta nova aventura estratégica dentro do Grupo Keyrus. Pessoalmente, gosto muito de Portugal, pois é um país com uma enorme riqueza humana e cultural. O momento do lançamento não podia ser melhor, pois o mercado é altamente dinâmico, graças à digitalização das empresas, nomeadamente à medida que Cloud e Analytics ganham força nas organizações", comenta Javier Riera, Diretor - Sul da Europa do Grupo Keyrus.

"Esta nova filial foi um passo natural na nossa expansão europeia, devido à perspetiva de novas linhas de serviço 'nearshore' para os nossos clientes europeus. Graças à nossa presença em Espanha há mais de 15 anos, e à nossa rede de parceiros tecnológicos, possuímos todos os meios necessários em termos de competências e experiência para criarmos rapidamente um lugar de destaque neste novo mercado", acrescenta Marc Stukkens, VP Executivo do Grupo Keyrus.

SOBRE A KEYRUS

Criador de valor na era dos Dados e Digital

Um player internacional em consultoria e tecnologias e especialista em Dados e Digital, a Keyrus dedica-se a ajudar as empresas a aproveitarem o paradigma de Dados e Digital para melhorar seu desempenho, facilitar e acelerar a sua transformação e gerar novos motores de crescimento e competitividade.

Colocando a inovação no centro da sua estratégia, a Keyrus está a desenvolver uma proposta de valor única no mercado e centrada numa oferta inovadora baseada na combinação de três áreas principais e convergentes de especialização:

Data Intelligence

Data Science – Artificial Intelligence – Big Data & Cloud Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM

Digital Experience

Innovation & Digital Strategy – Digital Marketing – DMP & CRM – Digital Commerce – Digital Performance – User Experience

Management & Transformation

Strategy & Innovation – Digital Transformation – Performance Management – Project Management

Presente em 20 países de 4 continentes, o Grupo Keyrus tem mais de 3,000 empregados.

A Keyrus está listada no Euronext Growth Paris (ALKEY - Code ISIN: FR0004029411) (Reuters : KEYR.PA) (Bloomberg : ALKEY:FP).

