A Les Roches Reúne os Maiores Especialistas Mundiais em Turismo Espacial e Subaquático Para Analisar os Desafios Que Este Sector Emergente Irá Enfrentar na Próxima Década

Esta edição contará com profissionais de renome internacional e nacional da indústria aeroespacial, juntamente com colaboradores da NASA, ESA, e JAXA. Durante os três dias da conferência, oradores e vários painéis irão debater, entre outras questões da atualidade, as viagens privadas ao espaço e os empreendimentos de capital privado que trabalham para tornar o sonho realidade, juntamente com a investigação científica em áreas como a agricultura em outros planetas. Ao regressar à Terra, os participantes do SUTUS irão mergulhar,literalmente, no mundo do turismo subaquático, onde arqueólogos marinhos, especialistas em mergulho e intrépidos exploradores vão dar a conhecer este mundo inexplorado.

Além disso, o campus da Les Roches irá acolher também uma área de demonstração onde serão expostos projetos inovadores relacionados com o turismo de diferentes empresas espanholas e internacionais, tais como o abrigo de emergência concebido pela ESA, um zepelim a flutuar sobre o campus, um projeto educativo de The City of the Stars que consiste num planetário portátil de 4x6 metros que faz parte de uma caminhada em realidade virtual através do sistema solar

Carlos Díez de la Lastra, Diretor-Geral da Les Roches Marbella, afirma "O SUTUS nasceu com o objetivo de se tornar uma referência para o turismo de luxo. Para esta nova edição do SUTUS, não há melhor local do que a Les Roches, uma escola de formação em gestão hoteleira e referência na formação de qualidade dentro e fora das nossas fronteiras, para colaborar com este excitante projeto". Nesta segunda edição, e através da plataforma da Medina Media Events que foi utilizada na Cimeira 4K-HDR, o 5GForum e a Extenda Global, os assistentes virtuais e empresas registadas poderão acompanhar todas as sessões em live streaming e ter reuniões B2B entre si e os oradores.

A participação presencial, devido às medidas anti-Covid, será restrita a oradores, instituições, patrocinadores, participantes VIP e aos meios de comunicação social.

Através do site https://sutusummit.com/ é possível realizar a inscrição e aceder ao programa oficial. SUTUS é uma oportunidade para ouvir os oradores principais debaterem sobre os desafios mais ambiciosos dos sectores emergentes do espaço e do turismo subaquático e para partilhar conhecimentos e oportunidades de negócios.

