A luz V-16 chega a Portugal, o dispositivo que já salva vidas nas estradas espanholas

Para evitar tais situações, foi criado o Help Flash, a luz V-16 que é agora opcional em Espanha para substituir os triângulos e que em breve será obrigatória. É um dispositivo que salva vidas, uma vez que evita o ato de sair do veículo em caso de acidente ou avaria: o condutor pode colocá-lo no tejadilho ou no exterior do veículo e tornar-se imediatamente visível para os outros condutores. Basta abrir a janela do carro e já está. Colocar este tipo de luzes melhora a sinalização do veículo parado e, por conseguinte, a segurança dos seus ocupantes.