A Mindray transforma a monitorização pontual de pacientes com os novos monitores de sinais vitais da Série VS

Para acompanhar o estado do paciente de forma precisa e atempada, os enfermeiros precisam de registar detalhadamente e arquivar os dados dos sinais vitais de cada paciente, o que aumenta tanto a carga de trabalho como o risco de ocorrência de erros causados pela transcrição manual. A série VS da Mindray ultrapassa estas dificuldades com uma estação de trabalho prática, que transforma a monitorização pontual de pacientes.

A série VS fornece medições rápidas e precisas dos sinais vitais, maximizando o conforto dos pacientes, a eficiência clínica e a segurança dos pacientes. Concebido com base em tecnologias patenteadas, as medições TrueBP™ da Mindray conseguem determinar valores precisos de NIBP em apenas 15 segundos ao mesmo tempo que são realizadas automaticamente medições TrueResp™ da frequência respiratória (FR) dos pacientes com o sensor de SpO2 para o dedo.

Com um vívido ecrã tátil de 10,1 polegadas, que permite a troca e comutação entre parâmetros, perfis de trabalho e ferramentas de avaliação, o VS 9 dispõe de uma gama flexível e totalmente personalizável de perfis de observação, que se adequam a diferentes grupos de pacientes, departamentos ou tarefas clínicas, consolidando e acelerando assim os diagnósticos de pacientes internados

Além disso, a solução automática integrada de pontuação de alerta precoce (Early Warning Score, EWS) da série VS da Mindray calcula a pontuação dos pacientes e gera mensagens de agravamento personalizáveis, para possibilitar intervenções clínicas atempadas. As pontuações de EWS do paciente podem também ser integradas no painel de EWS no CMS, permitindo aos médicos monitorizarem o estado dos pacientes de forma abrangente e contínua em qualquer lugar.

Com conetividade verdadeiramente interoperacional, o VS 9 simplifica a integração dos dados digitais dos pacientes. Pode ligar-se, sem qualquer dificuldade, a diferentes sistemas de EMR de terceiros ou ao CMS integrado, permitindo às equipas médicas monitorizarem em simultâneo os dados dos pacientes provenientes de monitorização pontual ou contínua. Além disso, o Mindray m-IoT Device Manager fornece o estado detalhado e o diagnóstico de todos os dispositivos de sinais vitais da Mindray e de outros produtos da Mindray em todo o hospital, ajudando os técnicos a maximizarem a eficiência clínica dos seus dispositivos.

Para obter mais informações, aceda a: https://www.mindray.com/en/product/VS_9.html .

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1425721/image_1.jpg

SOURCE Mindray