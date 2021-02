Mindray transformeert Spot Check patiëntbewaking met de nieuwe VS-serie Vital Signs Monitors

Om de status van de patiënt nauwkeurig en tijdig te bewaken, moeten verpleegkundigen voor iedere patiënt de vitale functies gedetailleerd handmatig registreren en archiveren. Dit verhoogt de werklast en de kans op menselijke fouten. Met de VS-serie biedt Mindray hiervoor een oplossing met een werkstation. Het werkstation neemt deze werkzaamheden van verpleegkundigen over.

De VS-serie levert supersnel nauwkeurige metingen van vitale functies, waardoor het comfort van de patiënt, de klinische efficiëntie en de veiligheid van de patiënt worden gemaximaliseerd. Mogelijk gemaakt door gepatenteerde technologieën, neemt de TrueBP™-meting van Mindray een nauwkeurige NIBP-waarde in slechts 15 seconden, terwijl de TrueResp™-meting de ademhalingsfrequentie (RR) van een patiënt automatisch registreert van de SpO2-vingersensor.

Met een helder 10,1″ touchscreen dat het wisselen en schakelen tussen parameters, werkprofielen en meetinstrumenten ondersteunt, biedt de VS 9 een reeks flexibele en volledig aanpasbare observatieprofielen voor verschillende patiëntengroepen, afdelingen of klinische taken, waardoor veel metingen aan het ziekenhuisbed door één station kunnen worden uitgevoerd.

Bovendien berekent de ingebouwde geautomatiseerde Early Warning Score (EWS)-oplossing van Mindray VS Series de meetresultaten van de patiënt en biedt de mogelijkheid om escalatiemeldingen aan te passen ter ondersteuning van tijdige klinische interventies. De EWS-scores van de patiënt kunnen ook worden geïntegreerd in het EWS-dashboard van CMS, zodat artsen de status van de patiënt altijd en overal uitvoerig kunnen volgen.

Middels de interoperabel connectiviteit maakt de VS 9 de integratie van digitale patiëntgegevens eenvoudig. Het kan feilloos worden aangesloten op verschillende EMR-systemen van derden, of verbinding maken met het geïntegreerde CMS waarmee verpleegkundigen de patiëntgegevens van de Spot Check metingen kunnen inzien en gelijktijdig continu de patiënt kunnen bewaken. Bovendien biedt Mindray M-IoT Device Manager gedetailleerde status en diagnostiek van alle Mindray-apparaten voor vitale functies en andere Mindray-producten in het ziekenhuis, waardoor technici de klinische efficiëntie van hun apparaten kunnen maximaliseren.

Kijk voor meer informatie op https://www.mindray.com/en/product/VS_9.html .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1425721/image_1.jpg

SOURCE Mindray