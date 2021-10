A Mindray traz maior eficiência clínica e confiança no diagnóstico ao setor médico com o novo sistema de ultrassom TE9 POC

SHENZHEN, China, 9 de outubro de 2021 /PRNewswire/-- A Mindray (SZSE: 300760), uma empresa líder global de desenvolvimento e fornecedor de soluções e dispositivos médicos, anunciou hoje o lançamento do seu mais recente sistema de ultrassom Point-of-Care (POC), o TE9, com um ecrã maior para uma melhor visualização, ferramentas inteligentes para ambientes de ritmo acelerado e o primeiro Auto GA (antro gástrico automático) do setor. O Auto GA identifica automaticamente a extremidade do antro gástrico e calcula a área com um único toque no ecrã, útil para avaliar o conteúdo gástrico e de grande valor clínico para decisões rápidas sobre a aptidão do doente para a cirurgia.