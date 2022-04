A Norauto implementa a solução de loja da Openbravo para fortalecer o seu negócio e adotar o comércio omnicanal nos seus centros de automóveis

A França, o maior mercado da Norauto, é a primeira a padronizar os POS da Openbravo como a plataforma de tecnologia para o comércio omnicanal em toda a Europa.

A segunda etapa do projeto será a implementação da Openbravo em todos os centros da Norauto fora de França para incluir gradualmente Espanha, Portugal, Itália e Bélgica durante 2022.

Com a implementação bem-sucedida da Openbravo em curso na Norauto, outra marca automóvel do grupo Mobivia, a ATU, decidiu fazer um teste-piloto da Openbravo em algumas das suas lojas na Áustria. Quando o teste-piloto for bem-sucedido, o POS da Openbravo será implementado em todas as lojas da ATU na Áustria. O processo será depois repetido na Alemanha, onde a ATU tem 550 centros. A solução de POS da Openbravo é compatível com os sistemas fiscais e de pagamentos de todos estes países.

A Norauto queria substituir a sua antiga solução POS, que estava obsoleta e não satisfazia as necessidades atuais do comércio omnicanal.

A empresa escolheu o POS da Openbravo, um componente importante da plataforma Openbravo Commerce Cloud, para a sua solução de ponto de venda 100% online. Não foi necessário instalar hardware novo nas lojas, uma vez que a plataforma funciona atualmente em terminais fixos. A sua flexibilidade facilita a adaptação ao modelo de negócio orientado para o cliente da Norauto.

Outro fator a favor da Openbravo é a sua arquitetura aberta, permitindo a integração com o software especializado utilizado nas suas oficinas.

Além disso, a Norauto apreciou a facilidade com que poderia adaptar a interface de utilizador do POS da Openbravo aos seus requisitos de design e utilizabilidade específicos da empresa.

"Escolhemos a Openbravo pela sua solução de POS flexível, que inclui uma funcionalidade abrangente para nos movimentar no sentido do comércio omnicanal e que pode ser facilmente adaptada aos nossos requisitos comerciais. Além disso, a Openbravo tem os recursos e a experiência necessários para apoiar a nossa ambiciosa implementação", afirma Xavier Marvaldi, líder digital da Mobivia.

"A Mobivia é líder no mercado europeu de peças sobresselentes e de manutenção de veículos, e estamos muito satisfeitos por poder apoiar uma das suas marcas principais, a Norauto, como parte de uma estratégia de todo o Grupo para apoiar o desenvolvimento omnicanal da sua rede em toda a Europa", afirma Christophe Dubuis, Diretor de Vendas para a França e Norte da Europa na Openbravo.

Sobre a Norauto

Como líder europeia em manutenção de automóveis e equipamentos, a Norauto apoia os motoristas há quase 50 anos. Hoje, a Norauto estabeleceu-se como criadora de soluções inovadoras, acessíveis e ligadas para facilitar o acesso e o prazer de uma mobilidade mais simples, segura e agradável, que dá resposta às novas utilizações da estrada. A empresa é também pioneira em tecnologias elétricas, embaixadora de veículos ecológicos e está empenhada em oferecer alternativas ao automóvel para promover a mobilidade sustentável. O desenvolvimento omnicanal da marca é apoiado por uma rede de mais de 600 centros de automóveis em todo o mundo (6 países), incluindo mais de 400 centros em França.

Para obter mais informações sobre a Norauto, os seus serviços e produtos, visite www.norauto.fr.

Sobre a Openbravo

A Openbravo é a plataforma preferida para marcas e retalhistas que procuram acelerar a sua estratégia de comércio unificada e aumentar a agilidade das suas operações. Trata-se de uma plataforma totalmente modular que integra os canais online e offline, permite gerir encomendas de forma inteligente, proporciona uma visão única e em tempo real dos clientes e do inventário, e oferece uma solução de loja completa para proporcionar experiências mais personalizadas e convenientes. É uma solução tudo-em-um baseada na nuvem. Retalhistas e marcas internacionais, como a BUT, Decathlon, Sharaf DG, Toys 'R' Us Iberia e Zôdio preferem a Openbravo, que é hoje utilizada por mais de 10 000 utilizadores de back-office e em mais de 40 000 pontos de venda em mais de 50 países.

Para saber mais, visite www.openbravo.com.

