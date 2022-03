Norauto procède au déploiement de la solution magasin d'Openbravo pour renforcer son activité et adopter le commerce omnicanal dans ses centres auto

La France, plus grand marché de Norauto, est la première étape de sa stratégie de standardisation avec Openbravo POS en tant que plateforme technologique pour le commerce omnicanal à travers l'Europe.

La deuxième étape du projet sera de déployer Openbravo dans tous les centres Norauto au-delà de la France pour inclure progressivement l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Belgique au cours de l'année 2022.

Avec la réussite du déploiement d'Openbravo en cours chez Norauto, une autre enseigne automobile du groupe Mobivia, ATU, a décidé de lancer un pilote Openbravo dans certains de ses magasins en Autriche. Une fois le projet pilote réussi, Openbravo POS sera déployé dans tous les magasins ATU en Autriche. Le processus sera ensuite répété en Allemagne, où ATU compte 550 centres. La solution Openbravo POS est compatible avec les fiscalités et les systèmes de paiement de tous ces pays.

Norauto souhaitait remplacer son ancienne solution POS désormais obsolète et qui ne répondait pas aux besoins actuels du commerce omnicanal.

L'enseigne a choisi Openbravo POS, un composant clé de la plateforme Openbravo Commerce Cloud, pour son point de vente 100% Web. Aucun nouveau matériel n'a été requis dans les magasins, la plateforme fonctionne actuellement sur des terminaux fixes. Sa flexibilité facilite l'adaptation au business modèle de Norauto axé sur les services.

Un autre facteur en faveur d'Openbravo est son architecture ouverte qui a permis de s'intégrer avec un logiciel spécialisé de gestion des commandes en atelier.

D'autre part, Norauto a apprécié la possibilité d'adapter l'interface utilisateur d'Openbravo POS à ses exigences en matière de design propre à l'entreprise et d'utilisation.

«Nous avons choisi Openbravo pour sa solution de point de vente flexible qui comprend des fonctionnalités complètes pour nous orienter vers du commerce omnicanal et qui peut être facilement adaptée à nos spécificités commerciales. De plus, Openbravo dispose des ressources et expertises nécessaires pour soutenir notre déploiement ambitieux», déclare Xavier Marvaldi, Digital Leader chez Mobivia.

«Mobivia est un leader sur le marché européen de la maintenance automobile et des pièces détachées, nous sommes ravis de pouvoir accompagner l'une de ses marques phares, Norauto, dans le cadre d'une stratégie à l'échelle du groupe visant à soutenir le développement omnicanal de son réseau à travers l'Europe», déclare Christophe Dubuis, Directeur Ventes France & Europe du Nord chez Openbravo.

Concernant Norauto

Leader Européen de l'entretien et de l'équipement automobile, Norauto accompagne depuis près de 50 ans les automobilistes. Aujourd'hui, Norauto s'impose en tant que créateur de solutions innovantes, accessibles et connectées afin de faciliter l'accès et le plaisir à une mobilité plus douce, plus sûre, plus enthousiaste, qui répond aux nouveaux usages de la route. L'entreprise est également pionnière des technologies électriques, ambassadrice du véhicule propre et s'engage à proposer des alternatives à l'automobile en faveur d'une mobilité durable. La marque appuie son développement omnicanal sur un réseau de plus de 600 centres-auto dans le monde (6 pays d'implantation) dont plus de 400 centres en France.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les services et produits Norauto, visitez www.norauto.fr .

Concernant Openbravo

Openbravo est la plateforme logicielle omnicanale de référence pour les enseignes et retailers qui souhaitent accélérer leur stratégie de commerce unifié et augmenter l'agilité de leurs opérations. Une plateforme entièrement modulaire pour intégrer le canal en ligne avec les magasins physiques, grâce à une gestion intelligente des commandes, une vue unique et en temps réel des clients et des stocks, et une solution magasin complète pour offrir des expériences plus personnalisées et plus pratiques. Tout en un et dans le Cloud.

Des retailers en France comme BUT, Zôdio, SMCP, La Belle Iloise, Bureau Vallée et des leaders internationaux comme Toys "R" Us Iberia et Sharaf DG ont choisi Openbravo, qui compte aujourd'hui plus de 10 000 utilisateurs back-office et 40 000 terminaux de points de vente dans plus de 50 pays.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Openbravo, visitez https://www.openbravo.com/fr .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/703504/Openbravo_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1777154/Norauto_Logo.jpg

Xavier Places, Marketing Director, +34 607 676 568, [email protected]

SOURCE Openbravo