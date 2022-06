A Openbravo lança um novo sistema POS para responder às exigências de restaurantes de serviço rápido (QSR) e restaurantes Fast Casual

Para dar aos restaurantes as ferramentas adequadas para gerirem eficazmente estes desafios, a Openbravo lança um sistema de POS de serviço rápido, baseado em nuvem, concebido para a velocidade, o atendimento ao cliente e a eficiência operacional, que é especialmente adequado para restaurantes de serviço rápido e restaurantes Fast Casual com várias localizações, devido às suas funcionalidades robustas e à sua arquitetura ampliável.

"As cadeias de restaurantes de serviço rápido estão no meio de uma transformação rápida, enfrentando importantes desafios e necessidades semelhantes àqueles que afetam os vendedores de produtos especializados. Esta confluência de desafios empresariais tornou a opção de criar um novo POS de serviço rápido num próximo passo muito interessante na nossa estratégia de produtos. Graças à nossa plataforma modular, conseguimos alargar a nossa sólida pegada funcional centrada no retalho com funcionalidades específicas para restaurantes", afirmou Matthijs Kneppers, diretor de produtos da Openbravo.

As principais características da solução incluem a criação rápida e flexível de menus e um potente motor de preços com opções como a definição de preços específicos com base em áreas de restaurantes e modos de entrega. O sistema permite a personalização de pedidos, suporta uma variedade de opções de pagamento e entrega, e oferece aos restaurantes a capacidade de se integrar facilmente com soluções de pedidos online, sistemas de cozinha, bem como com plataformas de entrega para a preparação e entrega de pedidos.

Assente numa tecnologia de interface do utilizador rica e adaptável, a solução suporta uma variedade de pontos de contacto para os restaurantes. Também evita a utilização de servidores locais e possíveis interrupções de serviço devido a interrupções temporárias da ligação, graças ao seu design nativo em nuvem e à sua tecnologia resiliente offline. Estas funcionalidades permitem a redução dos custos totais de hardware e aumentar a agilidade das TI.

"Estamos extremamente entusiasmados por anunciar o nosso POS de serviço rápido pela oportunidade de crescimento que representa para a Openbravo e para os nossos parceiros de distribuição. Os restaurantes de serviço rápido podem beneficiar de uma solução moderna que foi concebida com os respetivos desafios comerciais em mente e estamos confiantes na nossa capacidade de agregar valor a este setor, assim como fazemos nas vendas a retalho, onde a Openbravo já é um interveniente de referência", disse Marco de Vries, diretor executivo da Openbravo.

A nova solução está atualmente a funcionar em fase piloto para uma grande cadeia de restaurantes, devendo a implementação em toda a escala começar depois do verão, chegando a mais de 200 locais.

Para saber mais, visite openbravo.com/solutions/products/quick-service-pos-restaurants.

Sobre a Openbravo

A Openbravo é a plataforma de software preferida para marcas, retalhistas e restaurantes que procuram acelerar a sua estratégia de comércio unificada e aumentar a agilidade das suas operações. Trata-se de uma plataforma totalmente modular que integra os canais online e offline, permite gerir encomendas de forma inteligente, proporciona uma visão única e em tempo real dos clientes e do inventário, oferece uma solução de loja completa e POS para restaurantes para proporcionar experiências mais personalizadas e convenientes. É uma solução tudo-em-um baseada em nuvem.

Clientes internacionais como a BUT, Decathlon, Norauto, Sharaf DG, Toys 'R' Us Iberia e Zôdio preferem a Openbravo, que é hoje utilizada em mais de 50 países por mais de 10 000 utilizadores de back-office e em mais de 40 000 pontos de venda.

Para saber mais, visite www.openbravo.com.

