A OpenWay reafirma a liderança em plataformas de software de carteira digital para bancos e fintechs, conforme reconhecido pela Juniper Research

MONT-SAINT-GUIBERT, Bélgica, 20 de fevereiro de 2024 /PRNewswire/ -- A OpenWay, um fornecedor global de primeira linha e criador da plataforma de software de pagamentos digitais Way4, foi reconhecida pela Juniper Research como líder de mercado em soluções de carteira digital. Construída com base na Way4, a solução Way4 Digital Wallet permite que bancos, processadores e fintechs em todo o mundo criem ecossistemas de pagamento abrangentes, respondendo aos standards PCI e oferecendo serviços de cartão e carteira com uma ampla funcionalidade. Isto alinha-se com a previsão da Juniper Research de que o número global de utilizadores de carteiras digitais ultrapassará os 5,4 mil milhões até 2028, contra 3,7 mil milhões em 2023.

New heights in digital wallet solutions

A Juniper Research classificou a Way4 Digital Wallet no top 5 de 15 plataformas de carteira digital. A avaliação do fornecedor baseou-se em mais de 10 grupos de critérios, incluindo o conjunto de tipos de pagamento e transferências suportados, a escala de inovação e as perspectivas de negócio futuras.

A Way4 Digital Wallet inclui todas as inovações mais recentes da plataforma Way4. Inclui a gestão de carteiras e cartões, múltiplas funções de moeda eletrónica – utilizadores individuais, comerciantes, empresas e agentes. Abrange crédito, empréstimo e BNPL (BuyNowPayLater), integração rápida de clientes, tokenização e uma variedade de pagamentos e transferências. As instituições financeiras beneficiam de gestão de "disputas" e risco, cobranças, gestão omnicanal, AML (Anti lavagem de dinheiro) e prevenção de fraudes, integração com plataformas fiat e CBDC/moeda digital, integração flexível com serviços de terceiros, compensação e liquidação, análise de dados e relatórios. A Way4 é conhecida pela sua extensa funcionalidade, flexibilidade baseada em regras, personalização baseada em dados e APIs, inovação, alta disponibilidade e escalabilidade. A plataforma é compatível com PA-DSS e PCI SSF. Oferece vários modelos de implementação, incluindo on-premise, baseado na nuvem, SaaS dedicado e híbrido.

A OpenWay serve clientes em todos os continentes. Com mais de 20 centros tecnológicos, a empresa assegura uma especialização global e regional com um compromisso de apoio local. A sua extensa rede permite uma rápida adaptação às especificidades e à conformidade dos serviços regionais, o que contribui para a atração global da Way4 Digital Wallet.

Hans Van Buylaere, Diretor-Geral da OpenWay Middle East, comenta: "As soluções de carteira digital evoluíram drasticamente de produtos de pagamento de nicho para ferramentas de pagamento predominantes a nível mundial. O mercado atual exige ecossistemas integrados que ofereçam diversos serviços baseados em contas, cartões, carteiras e agora também em moedas fiduciárias e digitais. Através da Way4, a OpenWay está na vanguarda do fornecimento de soluções tão abrangentes. O nosso legado de liderança nas carteiras digitais continua bem presente no mercado, confirmado pelo exemplo de clientes como a SmartPay na Ásia, que cresceu para 40 milhões de clientes em quatro anos utilizando a Way4 Digital Wallet."

