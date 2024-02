Selon Juniper Research, OpenWay réaffirme son leadership en matière de plateformes logicielles de portefeuille numérique pour les banques et les fintechs

MONT-SAINT-GUIBERT, Belgique, 20 février 2024 /PRNewswire/ -- OpenWay, un fournisseur reconnu mondialement et développeur de la plateforme logicielle de paiements numériques Way4, a été cité par Juniper Research comme un leader du marché des solutions de portefeuilles numériques. La solution Way4 Digital Wallet, qui est basée sur Way4, permet aux banques, aux processeurs et aux fintechs ambitieuses du monde entier de bâtir des écosystèmes de paiement complets et conformes à la norme PCI et d'offrir des services de paiement par carte et portefeuille numérique avec de nombreuses fonctionnalités. Cela intervient à un moment où Juniper Research déclare que le nombre d'utilisateurs de portefeuilles numériques à l'échelle mondiale dépassera les 5,4 milliards d'ici 2028, contre 3,7 milliards en 2023.

New heights in digital wallet solutions

Juniper Research a classé Way4 Digital Wallet dans le top 5 des 15 plateformes de portefeuille numérique. L'évaluation des fournisseurs a été réalisée selon plus de 10 groupes de critères, notamment la gamme de types de paiements et de virements pris en charge, le degré d'innovation et les perspectives commercialesfutures .

Way4 Digital Wallet intègre toutes les dernières innovations de la plateforme Way4. Cela comprend la gestion des portefeuilles et des cartes, et intègre plusieurs types de rôles en matière de monnaie électronique —les particuliers, les commerçants, les entreprises et les agents. La solution couvre le crédit, le prêt et le BNPL, l'enrôlement rapide des clients, la tokenisation ainsi qu'une variété de paiements et de transferts. Les institutions financières bénéficient de la gestion des litiges et des risques, du recouvrement, de la gestion omnicanale, de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la prévention des fraudes, de l'intégration avec les plateformes de monnaies fiduciaires et de MNBC et avec les plateformes de monnaies numériques, de l'intégration flexible avec des services tiers, de la compensation et du règlement, de l'analyse des données et de l'établissement de rapports. Way4 est connu pourses nombreuses fonctionnalités , sa flexibilité basée sur des règles, sa personnalisation et ses API basées sur les données, son innovation, sa haute disponibilité et son évolutivité. La plateforme est conforme aux normes PA-DSS et PCI SSF. Elle propose différents modèles de déploiement, notamment sur site, dans le cloud, en mode SaaS dédié et en mode hybride.

OpenWay a des clients sur tous les continents. Avec plus de 20 centres technologiques, l'entreprise garantit une expertise mondiale et régionale avec un engagement en faveur d'une assistance locale. Son vaste réseau permet une adaptation rapide aux spécificités régionales et aux exigences de conformité, renforçant l'attrait pour la solution Way4 Digital Wallet.

Hans Van Buylaere, directeur général d'OpenWay pour la région Moyen-Orient, a déclaré : « Les solutions de portefeuilles numériques ont considérablement évolué, passant de produits de paiement de niche à des outils de paiement prédominants à l'échelle mondiale. Le marché actuel exige des écosystèmes intégrés offrant divers services basés sur des comptes, des cartes, des portefeuilles et désormais, des monnaies fiduciaires et numériques. Grâce à Way4, OpenWay est à l'avant-garde pour fournir de telles solutions complètes. Notre héritage de leader dans les portefeuilles numériques se poursuit, comme en témoignent des clients tels que SmartPay en Asie, qui a atteint les 40 millions de clients en quatre ans grâce à Way4 Digital Wallet. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2295620/Juniper.jpg