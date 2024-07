A Orisha estará presente na Paris Retail Week com novas soluções de Moda e Comércio Unificado com capacidades de ReCommerce

A Orisha, através da sua unidade de negócios Retail Chains, tem a ambição de fortalecer ainda mais a sua posição de mercado para tornar-se a líder europeia no espaço de soluções de comércio unificado SaaS.

O grupo fornece um vasto portfólio de soluções de comércio unificado SaaS apoiado atualmente por cerca de 500 profissionais (de um total de 1.800) com escritórios em 5 países, servindo clientes com presença em mais de 55 países.

Em 2024, prevê atingir receitas anuais totais superiores a 70 milhões de euros neste segmento, apoiada atualmente sobretudo pela atividade da unidade de negócios Retail Chains da Orisha.

PARIS, 25 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Orisha sobe ao palco da Paris Retail Week em setembro para a apresentação oficial ao mercado do seu novo portfólio de soluções de comércio unificado SaaS, que reúne o melhor das ofertas de produtos Fastmag, Ginkoia, Openbravo e Optimizers, com o intuito de permitir que marcas e retalhistas forneçam uma experiência de comércio unificado absoluta aos seus clientes. Para tal, a oferta combina soluções de POS, mPOS, self-checkout, envolvimento do cliente, gestão de preços e promoções, gestão de produtos e classificação, inventário e desempenho da loja, comércio eletrónico, WMS e OMS, tudo na nuvem.

Entre outras novidades, os visitantes da Paris Retail Week conhecerão a versão mais recente da famosa plataforma de comércio unificado Openbravo Commerce Cloud, reconhecida pela Gartner no início de janeiro deste ano (1). As novas funcionalidades incluem, entre outras, uma nova vertical para a moda, alargando as capacidades que atualmente beneficiam marcas líderes no setor da moda, como a SMCP, o grupo de moda premium com uma presença mundial por trás de marcas bem conhecidas como Sandro, Maje e Claudie Pierlot.

O novo portfólio inclui também um novo módulo de reparação como parte da nossa inovadora oferta ReCommerce, aproveitando a experiência da Ginkoia na área das capacidades de reparação e aluguer. A oferta do ReCommerce será reforçada em futuros lançamentos com novos módulos complementares para o aluguer de produtos e vendas em segunda mão, demonstrando o forte compromisso da Orisha em trazer a sustentabilidade para o retalho graças ao seu conjunto único de soluções ReCommerce. Um valor já demonstrado em retalhistas como o grupo KIABI e o respetivo conceito de loja KidKanaï para venda de artigos para crianças em segunda mão.

A moda e outros setores-chave de atividade, como artigos desportivos, casa, bricolage e merchandising geral, beneficiarão também das soluções da Optimizers, líder recentemente adquirido na área de comércio eletrónico e logística. A Optimizers fornece um vasto leque de soluções de capacitação de comércio eletrónico, incluindo Core-Suite, Vendre e Tweakwise, que aproveitam o poder da IA para garantir melhores experiências de comércio unificado.

Após a participação na Paris Retail Week, a Orisha irá apresentar o seu novo portfólio também no próximo Retail Forum em Barcelona e depois no evento Tech for Retail em Paris.

(1) Gartner, Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by POS for Tier 2 Retailers (Guia de mercado para plataformas de comércio unificado fixadas em POS para retalhistas de nível 2), da autoria de Max Hammond, 29 de janeiro de 2024.

Orisha, o novo parceiro europeu para o comércio unificado SaaS

Com uma unidade de negócios Retail Chains líder de mercado, o grupo pretende expandir o seu portfólio de soluções e está a posicionar-se para ser um novo líder europeu em soluções SaaS de comércio unificado. Para tal, o grupo fornece um portfólio abrangente de soluções de comércio unificado SaaS que permitem experiências de compra unificadas e contínuas, tanto para clientes como para associados, da pesquisa e descoberta de produtos até à compra e consumo em todos os pontos de contacto físicos e digitais. Permite que os retalhistas e as marcas melhorem a sua execução de comércio unificado, resultando numa maior agilidade e rentabilidade a longo prazo.

"Estamos muito entusiasmados por apresentar o nosso novo portfólio de soluções de comércio unificado SaaS nestes três eventos-chave e pelo valor que a Orisha pode fornecer às marcas e aos retalhistas. Estamos convencidos de que a nossa forte combinação de profunda experiência no retalho e de capacidades funcionais e técnicas abrangentes vai colocar-nos numa excelente posição nas nossas aspirações de sermos um novo líder europeu no espaço do comércio unificado SaaS.", afirmou Marco de Vries, CEO da unidade de negócios Orisha Retail Chains.

A Orisha, com uma equipa internacional e experiente de cerca de 500 profissionais (de um total de 1.800 pessoas) presentes em cinco países, desenvolvendo, implementando e apoiando o seu portfólio de soluções de comércio unificado SaaS, serve atualmente uma lista crescente de retalhistas e marcas internacionais, incluindo Adidas, Decathlon, Deporvillage, Kookaï, Leroy Merlin Spain, Magasins BUT, Obramat, SMCP, Sport 2000 France. Como resultado desta atividade, o grupo deverá gerar uma receita anual total superior a 70 milhões de euros em 2024.

Como anunciado em julho de 2024, a Francisco Partners, uma empresa líder em investimentos tecnológicos com uma profunda abordagem setorial, que proporciona parcerias com empresas tecnológicas que visam o crescimento, juntou-se à TA Associates como accionista com uma participação de controlo, reforçando ainda mais o potencial de crescimento da Orisha.

É um retalhista ou uma marca? Contacte-nos hoje para obter um convite gratuito para a Paris Retail Week e descubra em primeira mão o valor da Orisha.

Se é jornalista e pretende conhecer um membro da equipa Orisha, contacte-nos.

Para obter mais informações, visite agora www.orisha.com/en.

Sobre a Orisha

Fundada em 2003, a Orisha é uma empresa europeia de software dedicada a empresas dos setores retalhista, imobiliário, saúde e da construção. Desde a sua criação, a Orisha tem ajudado as empresas a ter sucesso, fornecendo-lhes soluções específicas ao seu negócio e essenciais à sua atividade (recolha de fundos, gestão comercial e financeira, gestão de stock, CRM, RH, comércio eletrónico, entre outras). Todos os dias, as soluções concebidas pela Orisha permitem milhões de interações e transações num mundo hiperligado. Desde 2021, a Orisha tem sido apoiada pela TA Associates, uma empresa global de investimento em capital fechado e líder no setor da tecnologia. Nel 2024, Francisco Partners, una società di investimento internazionale riconosciuta per la sua esperienza nel campo della tecnologia, è entrata a far parte di TA Associates come azionista. Nel 2023, Orisha ha realizzato vendite superiori a 200 milioni di euro. Il gruppo, nato in Francia, impiega 1.800 persone in Europa e supporta clienti in oltre 50 paesi.

Mais informações: www.orisha.com/en.

Contacte-nos:

Christelle Da Cunha

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2468703/Orisha_Openbravo_Logo.jpg