A parceria entre a Kantaro e a Atrys Health expande a pegada global de testes de anticorpos quantitativos da COVID-19 na Europa e na América do Sul

NOVA IORQUE, 9 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Kantaro Biosciences, LLC, uma joint venture entre o Mount Sinai Health System e a RenalytixAI (LSE:RENX/NASDAQ: RNLX), e a sua parceira de produção Bio-Techne Corporation (NASDAQ: TECH), celebraram um acordo de marketing e distribuição com a Atrys Health (BME: ATRY), uma empresa biomédica dedicada à prestação de serviços de diagnóstico e tratamentos médicos de excelência. A Atrys Health irá disponibilizar os kits de testes quantitativos de anticorpos IgG COVID-SeroKlir e COVID-SeroIndex relativos à SARS-CoV-2 em territórios selecionados da Europa e da América do Sul, incluindo Espanha, Portugal, Colômbia, Brasil, Peru e Chile.

Os testes da Kantaro receberam uma marcação CE por detetarem a presença e o nível preciso de anticorpos IgG neutralizantes que são produzidos como parte da resposta imunitária à exposição do vírus COVID-19. Os testes da Kantaro também são os primeiros e únicos testes de anticorpos quantitativos que não exigem equipamento patenteado, o que significa que podem ser executados facilmente em qualquer laboratório clínico aprovado. Os testes quantitativos para anticorpos neutralizantes permitem uma tomada de decisão informada relativamente à saúde geral e às políticas de saúde pública em todo o mundo.

"A Atrys Health é o parceiro mais recente de uma lista crescente de parceiros de distribuição de alta qualidade. Este acordo representa mais um passo em frente na disponibilização dos testes quantitativos de anticorpos Kantaro a médicos, pacientes e investigadores nas regiões afetadas pela COVID-19", declarou Sara Barrington, diretora comercial da Kantaro. "Acreditamos que este tipo de testes de anticorpos é cada vez mais relevante neste ponto da pandemia, para tranquilizar e responder a perguntas importantes sobre a reação, a longevidade e a imunidade da vacina."

Isabel Lozano, CEO da Atrys Health, afirmou: "A nossa parceria com a Kantaro diversifica e alarga o nosso portfólio de diagnósticos na vanguarda da inovação. Aceitamos humildemente a oportunidade de disponibilizar os testes quantitativos de anticorpos da Kantaro aos nossos clientes na Europa e na América do Sul e de fazer parte do esforço global para aumentar os testes e começar a recuperar da pandemia da COVID-19".

O COVID-SeroKlir e o COVID-SeroIndex são ensaios de imunoabsorção enzimática (ELISA) que demonstraram uma sensibilidade de 97,8% e uma especificidade de 99,6% na deteção de anticorpos IgG da COVID-19, tornando-os altamente precisos e com baixo potencial para resultados falsos. A elevada precisão resulta de um processo em duas etapas que utiliza dois antigénios do vírus: o domínio de ligação ao recetor (RBD) e em todo o comprimento da proteína spike.

A tecnologia subjacente no teste quantitativo de anticorpos da Kantaro baseia-se na investigação realizada na Icahn School of Medicine do Hospital Mount Sinai, em Nova Iorque. A tecnologia do Hospital Mount Sinai já foi utilizada numa população altamente diversificada de mais de 86 mil amostras de doentes para detetar dadores de plasma convalescentes e determinar infeções passadas na avaliação clínica de complicações potencialmente fatais da COVID-19, incluindo doenças pulmonares, renais e cardiovasculares. Esta tecnologia tem sido amplamente utilizada em investigações revistas por pares publicadas nas áreas das Ciências e da Natureza.

Sobre a Kantaro Biosciences

A Kantaro Biosciences, uma joint venture entre o Mount Sinai Health System e a RenalytixAI plc, dedica-se a garantir que os testes de diagnóstico de alta qualidade para desafios críticos de saúde sejam acessíveis. A empresa fornece diagnósticos rigorosos, orientados para os resultados e reproduzíveis para promover o cuidado e o bem-estar das pessoas, das comunidades e da sociedade. A Kantaro especializa-se na rápida expansão de inovações revolucionárias para diagnósticos e na criação de parcerias para comercializar estas tecnologias cruciais. Para obter mais informações, visite www.kantarobio.com e siga a Kantaro no Twitter @kantarobio.

Sobre a Bio-Techne Corporation

A Bio-Techne Corporation (NASDAQ: TECH) é uma empresa global de ciências da vida que fornece ferramentas inovadoras e reagentes bioativos para as comunidades de investigação e diagnóstico clínico. Os produtos da Bio-Techne ajudam as investigações científicas com os processos biológicos e com a natureza e o progresso de doenças específicas. Ajudam também nos esforços de descoberta de medicamentos e fornecem os meios para testes clínicos e diagnósticos precisos. Com milhares de produtos no seu portfólio, a Bio-Techne gerou aproximadamente 739 milhões de dólares em vendas líquidas no exercício de 2020 e tem mais de 2300 funcionários em todo o mundo. Para mais informações sobre a Bio-Techne e as suas marcas, visite www.bio-techne.com.

Sobre o Mount Sinai Health System

O Mount Sinai Health System é o maior sistema médico académico da cidade de Nova Iorque, abrangendo oito hospitais, uma escola de medicina líder e uma vasta rede de consultórios ambulatórios em toda a região da grande Nova Iorque. O Mount Sinai é uma fonte nacional e internacional de educação inigualável, descoberta e investigação translacional, e liderança clínica colaborativa que garante a prestação de cuidados da mais elevada qualidade – desde a prevenção até ao tratamento das doenças humanas mais graves e complexas. O sistema de saúde inclui mais de 7200 médicos e apresenta uma rede robusta e em constante expansão de serviços de várias especialidades, incluindo mais de 400 unidades ambulatórias nos cinco bairros da cidade de Nova Iorque, Westchester e Long Island. O Hospital Mount Sinai ocupa o 14.º lugar na "Lista de Honra" dos 20 melhores hospitais do país e a Icahn School of Medicine é uma das 20 melhores escolas de medicina do país. Os hospitais do Mount Sinai Health System são classificados de forma consistente a nível regional por especialidade, e os nossos médicos fazem parte do 1% de todos os melhores médicos a nível nacional, segundo o U.S. News & World Report.

Para obter mais informações, visite https://www.mountsinai.org encontre o Mount Sinai no Facebook, Twitter e YouTube.

Sobre a Renalytix AI plc

A RenalytixAI desenvolve soluções de diagnóstico clínicas in vitro compatíveis com inteligência artificial para a doença renal, uma das condições médicas crónicas mais comuns e dispendiosas do mundo. Os produtos da empresa estão a ser concebidos para melhorarem significativamente o diagnóstico da doença renal, a gestão de transplantes, os cuidados clínicos, a estratificação de pacientes para ensaios clínicos com medicamentos e a descoberta de alvos de medicamentos. Para obter mais informações, visite renalytixai.com.

