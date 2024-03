A Personetics e o Banco BPI estabelecem uma parceria para fornecer insights de gestão financeira para pequenas e médias empresas com o aplicativo Pulsoo

O aplicativo aproveita o Open Banking e a plataforma de engajamento personalizado utilizando IA da Personetics para aumentar a saúde financeira e a viabilidade das pequenas e médias empresas

TEL AVIV, Israel, 14 de março de 2024 /PRNewswire/ -- O Banco Português de Investimento (Banco BPI) e a Personetics anunciaram hoje a introdução do Pulsoo, um aplicativo independente que permite aos proprietários de pequenas e médias empresas (PME) gerir os seus negócios. Num único painel que pode ser rapidamente consultado durante todo o dia, o Pulsoo fornece atualizações, informações e recomendações hiperpersonalizadas que são adaptadas ao nível de conhecimento financeiro dos proprietários de PME. Usando recursos de Open Banking e a plataforma de engajamento baseada em IA da Personetics, o Pulsoo é um ecossistema de insights de negócios 360⁰ que cobre questões como contas correntes, empréstimos, tributação, planejamento fiscal, gestão de funcionários e muito mais.

O Pulsoo é o resultado do compromisso do BPI em concentrar-se no papel básico dos bancos - ajudar os clientes a enfrentar os desafios e necessidades financeiras com que se deparam no seu dia a dia - combinado com um compromisso de inovação prática. Em parceria com a NOS, a principal empresa de telecomunicações em Portugal, Afonso Fuzeta Eça, Membro Executivo Designado do BPI e responsável pelo Centro de Excelência para a Inovação e Novos Negócios, concebeu o Pulsoo com o objetivo de apoiar as PME, que constituem 90% de todas as empresas do país." O Pulsoo vai permitir que as empresas façam menos perguntas aos seus contadores e gerentes de conta e que, em vez disso, trabalhem mais de forma self-service. Ao entregar um valor mais hiperpersonalizado do que as aplicações bancárias tradicionais, o Pulsoo permite aos empresários gerir melhor as suas empresas", afirmou Afonso Fuzeta Eça.

A Personetics foi fundamental para dar vida ao gestor financeiro da Pulsoo. A sua plataforma de engajamento enriquece os dados de pagamentos, contas a receber e cartões de crédito das empresas e categoriza-os de forma significativa para os proprietários. Os modelos de IA, de aprendizagem automática e de programação de linguagem natural (PNL) são aplicados aos dados enriquecidos para gerar, gerir e fornecer dezenas de insights e recomendações hiperpersonalizadas e fáceis de compreender, concebidas para permitir que os proprietários de empresas tomem ações inteligentes e direcionadas.

Segundo Fuzeta Eça, "A Personetics acelerou imensamente o desenvolvimento do nosso produto, permitindo-nos lançar o Pulsoo no mercado em apenas 6 meses. Além disso, a nossa frequente troca de ideias com a equipe da Personetics, utilizando a sua vasta experiência na criação de insights hiperpersonalizados e a sua apresentação em tempo real, ajudou a tornar o Pulsoo ainda melhor."

"Estamos satisfeitos com o fato do Centro de Excelência para a Inovação do BPI ter escolhido fazer parceria com a Personetics para o Pulsoo, o seu primeiro produto voltado para o público, e encantados que as recomendações financeiras pessoais geradas pela IA da Personetics ajudarem as PMEs que estão tão bem representadas no mercado português", disse Udi Ziv, CEO da Personetics. "Admiramos a abordagem orientada à inovação e valordo BPI e orgulhamo-nos de apoiar esses esforços, com análises avançadas e recomendações práticas que podem ajudar a aumentar o sucesso do negócio."

Sobre o BPI

O BPI é uma instituição financeira focada na prestação de serviços bancários de varejo em Portugal, onde é o quarto maior banco em termos de volume de negócios, com uma participação no mercado superior a 11% em crédito e em recursos de clientes. O BPI faz parte do Grupo CaixaBank, que desde o final de 2018 detém a totalidade do capital social. A atividade do BPI está organizada em vários segmentos: Banco de Varejo, Premier, Private Banking, PME, Corporate e Institucional. O BPI oferece uma gama completa de produtos e serviços financeiros, adaptados às necessidades específicas de cada setor, através de uma rede especializada, omnichannel e totalmente integrada.

Sobre a Personetics

A Personetics é a líder mundial em personalização utilizando dados financeiros, engajamento do cliente e capacidades avançadas de gestão para serviços financeiros. Estamos criando o futuro do "Self-Driving Finance", em que os bancos podem agir proativamente em nome dos seus clientes para ajudar a melhorar o seu bem-estar financeiro, impulsionar o crescimento dos depósitos e, em última análise, atingir seus objetivos financeiros.

As nossas soluções de análise de dados, líderes na indústria, utilizam os dados das transações financeiras dos clientes para fornecer diariamente, recomendações práticas e personalizadas, aconselhamento financeiro baseado em produtos e programas automatizados de bem-estar financeiro. Oferecemos soluções para bancos de varejo, bancos para PME, gestão de patrimônio e emissores de cartões de crédito.

Geramos impacto comercial para as instituições financeiras, melhorando a seleção de produtos relevantes para um cross-selling e um upselling precisos e eficientes. Ajudamos as instituições financeiras a aprofundar as suas relações com os clientes, a aumentar os depósitos principais e a retenção de clientes, a expandir a carteira e a aumentar o Valor da Vida Útil do Cliente.

A Personetics serve atualmente mais de 135 instituições financeiras em 34 mercados globais, atingindo 150 milhões de clientes. Somos apoiados pelos principais investidores de capital de risco e de capital privado, com escritórios em Nova Iorque, Londres, Tel-Aviv, Singapura, Tóquio, Paris, Madrid, São Paulo e Manila.

Saiba mais em personetics.com.

