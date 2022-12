A PreciseDx colabora com a Fundação Champalimaud para melhorar as abordagens atuais de avaliação do risco de cancro da mama

Estudo clínico patrocinado para aproveitar o ensaio mamário da PreciseDx no sentido de facilitar um processo de decisão de tratamento mais informado e centrado nas doentes

NOVA IORQUE, 13 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A PreciseDx, uma empresa líder em IA que aproveita a análise das características morfológicas a partir de diapositivos de histologia para fornecer informações de risco mais precisas, específicas das doentes, anunciou hoje uma colaboração de investigação patrocinada com a Unidade de Mama do Centro Clínico Champalimaud (CCC)/Fundação Champalimaud em Lisboa, Portugal.

Como parte da colaboração na investigação, a PreciseDx e o CCC avaliarão o desempenho do ensaio da mama PreciseDx na previsão da recorrência do cancro da mama e na escolha do tratamento. O objetivo é obter dados clínicos e imagens de hematoxilina e eosina (H&E) de uma coorte de doentes tratadas na Unidade de Mama do CCC desde a sua criação em 2011. A obtenção de acesso a estas amostras de doentes e dados de resultados permitirá o desenvolvimento de modelos comparativos aos produzidos anteriormente pela PreciseDx nos Estados Unidos.

"A relação com a Unidade de Mama da Fundação Champalimaud sob a liderança da Dr.ª Fátima Cardoso representa uma oportunidade única para a PreciseDx introduzir a nossa plataforma de cancro da mama por IA na comunidade de oncologia europeia", afirmou o Dr. Michael Donovan, PhD, cofundador e diretor clínico. "A capacidade de trabalhar ao lado da Fundação Champalimaud e da Dr.ª Fátima Cardoso permite-nos ampliar a nossa compreensão sobre doenças recorrentes e metastáticas para doentes com cancro da mama em todo o mundo."

O cancro da mama continua a ser a malignidade mais letal em mulheres em todo o mundo. O sistema europeu de informação sobre o cancro (ECIS) estimou que houve mais de 350 000 novos casos de cancro da mama diagnosticados nos 27 países da União Europeia (UE 27) em 2020, bem como mais de 90 000 mortes devido à doença. Foi também referido que 1 em cada 7 mulheres nos UE 27 apresenta um risco de desenvolver cancro da mama ao longo da vida. Consequentemente, a classificação do cancro da mama desempenha um papel fundamental na gestão das doentes apesar da variabilidade considerável inter- e intra-observadores, destacando a necessidade vital de instrumentos de apoio à decisão. Estas ferramentas são essenciais para melhorar a reprodutibilidade e a precisão prognóstica na prática clínica.

"Esta colaboração de investigação é entusiasmante porque tem o potencial de promover a nossa prática atual de interrogar o cancro da mama invasivo ao nível dos tecidos, fornecendo perspetivas sobre a biologia da doença subjacente e, esperamos, melhorar a nossa capacidade de determinar um prognóstico preciso para cada doente", afirmou a Dr.ª Fátima Cardoso, Diretora da Unidade de Mama do CCC.

A PreciseDx e a Unidade de Mama do CCC visam facilitar a continuação da investigação, desenvolvimento e avanço de modelos e fenotipagem relacionados com o cancro da mama invasivo (IBC) em fase inicial. As organizações procuram melhorar a previsão de risco da pontuação de recorrência no cancro da mama através da incorporação da classificação de IA.

A Fundação Champalimaud realiza investigação em áreas de inovação e tem como prioridade estimular descobertas que promovam a saúde e o bem-estar da humanidade. Também desenvolve continuamente novos padrões de conhecimento através da adoção de metodologia translacional, estabelecendo uma ligação direta e interdependência entre a investigação e a atividade clínica.

A PreciseDx é uma empresa líder em IA que aproveita as funcionalidades da análise da morfologia dos diapositivos de histologia para fornecer informações de risco mais precisas, específicas das doentes. O ensaio Morphology Feature Array™ da PreciseDx permite às equipas clínicas ter acesso a perceções inigualáveis e a informações precisas e acionáveis para a caracterização do estado da doença para determinar o melhor tratamento para cada doente. Combinando o poder da inteligência artificial com o seu exclusivo ensaio Morphology Feature Array™, a PreciseDx cria ensaios específicos para doenças que oferecem novos níveis de informações de patologia e informações sobre o perfil de risco de cada doente e os resultados prováveis para auxiliar na tomada de decisões sobre o tratamento. Para saber mais sobre a PreciseDx, visite https://precisedx.ai/

A Fundação Champalimaud é uma organização privada sem fins lucrativos dedicada a fazer avanços na ciência biomédica. A Fundação apoia a investigação em neurociências, cancro e visão. A missão do Centro Clínico Champalimaud (CCC) é desenvolver ativamente programas avançados de investigação e inovação tecnológica, juntamente com a prestação interdisciplinar de cuidados clínicos na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do cancro. A atividade clínica centra-se nos doentes, através da personalização dos cuidados e da promoção da qualidade de vida, com base em equipas multidisciplinares, e dando aos doentes a oportunidade de participarem em programas inovadores de diagnóstico e tratamento.

