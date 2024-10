A Província de Zhejiang e Portugal assinam um Acordo de Cooperação Cultural

LISBOA, Portugal, 15 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- No dia 10 de outubro de 2024, a Associação Portuguesa de Imprensa recebeu a cerimónia de assinatura de um acordo de cooperação estratégica em comunicação cultural entre a província de Zhejiang e Portugal. O evento contou com a participação de Zhao Cheng, membro do Comité Permanente do Comité Provincial de Zhejiang e Diretor-Geral do seu Departamento de Publicidade; Chen Guangsheng, Secretário do Partido e Diretor do Departamento Provincial de Cultura, Rádio, Televisão e Turismo de Zhejiang; o Sr. Joaquim, Presidente da Lus Sociedade; e Paulo Ribeiro, Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa .

A cerimónia incluiu a assinatura de um memorando de cooperação entre o Centro Provincial de Comunicação Externa de Zhejiang e a Associação Portuguesa de Imprensa , com o objetivo de criar uma parceria estratégica focada na comunicação internacional. A parceria pretende utilizar os pontos fortes complementares de ambas as organizações para promover a colaboração a longo prazo e o desenvolvimento partilhado, aumentar a eficácia da comunicação internacional, contar de forma colaborativa histórias contemporâneas da China e de Portugal e fortalecer a amizade entre as nações.