A Qualive utiliza blocos de cânhamo sustentáveis em projeto de restauro histórico

Os 5000 blocos de Hempcrete utilizados no projeto Paraíso foram fabricados num armazém no Porto pelo gabinete de arquitetura SKREI e pelos seus colaboradores - um processo que envolve a mistura de shiv de cânhamo e cal para fazer Hempcrete antes de verter em moldes para secar.

Com excelentes qualidades isoladoras, um processo de fabrico com baixa pegada de carbono e a capacidade de absorver e emitir humidade, a alvenaria Hempcrete é ideal para ser utilizada em projetos de restauro de edifícios históricos, como o Paraíso. Ao contrário dos blocos de betão padrão, os blocos Hempcrete são respiráveis, o que dá origem a edifícios mais saudáveis, particularmente em climas húmidos como o do Porto. Embora não seja um material novo, a construção em Hempcrete é pouco habitual em projetos comerciais, principalmente devido ao seu custo de fabrico mais alto, quando comparado ao betão padrão. Mas com o setor da construção a responder por 38% das emissões globais de CO2, Hempcrete é uma alternativa viável emergente ao betão com elevada intensidade de carbono para empreiteiros sustentáveis.

Ziyou Tian, fundadora e CEO da Qualive, afirmou: "Não só o hempcrete é um material leve e sustentável que funciona bem estruturalmente com extensões de edifícios históricos, como o Paraíso, como também o nosso compromisso em utilizar materiais e técnicas de construção sustentáveis nos trouxe investidores e clientes com a mesma mentalidade. Um projeto verdadeiramente único como o Paraíso está a gerar um rendimento superior à média. A rentabilidade das rendas está 50% acima do mercado desde o início da sua operação."

"Os edifícios têm impactos duradouros no seu ambiente e contextos, pelo que garantimos que deixamos uma marca positiva onde construímos. Cada vez mais investidores imobiliários e proprietários de casas estão à procura de produtos que se adaptam às suas ambições e, no nosso caso, muitos dos nossos investidores e clientes são atraídos pelo nosso compromisso com projetos únicos, sustentáveis e orientados para o design."

Sobre a Qualive

Fundada em 2016, a empresa portuguesa de desenvolvimento imobiliário Qualive construiu desde então uma reputação para os seus projetos de desenvolvimento urbano sustentável orientados para o design, específicos do contexto, que criam valor a longo prazo para os investidores, clientes e comunidades circundantes. Até à data, a equipa multidisciplinar e liderada por mulheres da Qualive concluiu com sucesso cinco grandes projetos residenciais em Lisboa, Porto e Évora, num volume total de 30 milhões de euros.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1536857/Qualive_Paraiso.jpg

