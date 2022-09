A ROBOYO FORTALECE AS SUAS CAPACIDADES DE CIBERSEGURANÇA E DE SOFTWARE COM A AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA DA WEMAKE

NUREMBERGA, Alemanha, 15 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Grupo Roboyo, a maior empresa de serviços profissionais de hiperautomação do mundo, anunciou hoje que a WeMake se vai juntar às suas fileiras, fortalecendo a presença europeia do Grupo Roboyo e consolidando a sua estratégia de crescimento global.

A WeMake vai acrescentar um grande número de especialistas experientes em automação e segurança cibernética às operações da Roboyo, impulsionando assim a sua presença global para mais de 500 colaboradores em localizações espalhadas por 20 cidades, em 13 países e 3 continentes.

Nicolas Hess, cofundador e CEO da Roboyo afirmou que «Estamos muito entusiasmados por unir forças com a WeMake! Enquanto líderes da indústria na implementação de soluções BPM, segurança cibernética e SGI, acrescentar a WeMake ao Grupo não só irá fortalecer a nossa presença no espaço da hiperautomação como também irá aumentar a nossa presença geográfica em termos de talento e clientes em Portugal e mais além».

Ambas as empresas conquistaram boas reputações graças à profundidade dos seus conhecimentos técnicos e de processos. Ao acrescentar a WeMake ao Grupo Roboyo, vamos aumentar a sua oferta aos clientes em termos de implementação de Gestão de Processos de Negócios (Business Process Management - BPM), segurança de informação, cibersegurança e serviços especializados em pen testing. Isto encaixa na perfeição com a missão da Roboyo de aumentar cada vez mais o valor para os clientes e captar o poder exponencial da hiperautomação para elevar os ganhos de desempenho de incrementos a múltiplos.

«É com grande prazer que nos juntamos ao Grupo Roboyo. Enquanto líderes na implementação de BPM e com os nossos pontos fortes em cibersegurança, conformidade e continuidade de negócios, complementamos na perfeição os conhecimentos da Roboyo em hiperautomação, criando uma oferta formidável para os nossos clientes».

Luis Barreiros e Pedro Carneiro, Co-fundadores da WeMake

Fundada na Alemanha em 2016, a Roboyo já trabalha com muitas das empresas da Fortune 500, permitindo às organizações explorar toda uma variedade de tecnologias de hiperautomação, desde RPA, BPM e Inteligência Artificial (IA) até Processamento Inteligente de Documentos (IDP), Machine Learning (ML) e muito mais.

Com esta última aquisição, a Roboyo vai continuar a elevar o nível de tudo o que for possível através de novas formas inovadoras, permitindo que as empresas mais dinâmicas alcancem rapidamente o sucesso.

Sobre a Roboyo

A Roboyo é a maior empresa de serviços profissionais em hiperautomação do mundo. Detém todas as certificações mais relevantes como parceiro da UiPath e tem como colaboradores, seis dos Profissionais mais Valiosos (MVPs) do mundo da UiPath.

A Roboyo ajuda os clientes a operacionalizar uma gama completa de tecnologias de automação alimentadas por IA, criando forças de trabalho híbridas humanas + digitais que elevam os ganhos de desempenho das empresas de incrementos a múltiplos.

A abordagem abrangente ao processo de automação ajuda os negócios a remodelar as operações da empresa, a realizar processos a velocidades muito mais elevadas e a uma fração do custo sem erros, melhorando significativamente a experiência dos colaboradores e dos clientes.

Tudo isto fez com que a Roboyo conquistasse a reputação de potencializar com sucesso as empresas para se adaptarem rapidamente ao ambiente em mudança e conseguirem um desempenho de negócio elevado.

Sobre a WeMake

Fundada em Portugal em 2002, a WeMake - Tecnologias de Informação, Lda, é uma empresa líder na implementação da Gestão de Processos de Negócios (Business Process Management - BPM), desenvolvimento de software sob medida, cibersegurança e transformação digital. Com um foco na conceção e implementação de soluções feitas à medida de forma a melhorar a rentabilidade e segurança cibernética dos negócios dos clientes, otimizando os seus processos e reduzindo os seus custos com soluções tecnicamente evoluídas.

